Quique Setién, explicó este viernes que el equipo viaja a Vallecas con la esperanza de ganar este domingo para seguir en la pelea con la Real Sociedad por la clasificación para la Liga de Campeones.

"El Rayo Vallecano es un equipo con personalidad y agresivo que incide en los aspectos de la presión y prácticamente no te deja respirar. Además, a esto lo acompaña un punto de calidad en muchos jugadores que le ha hecho llevar una temporada extraordinaria. Es un equipo que va avanzando poco a poco", valoró Setién sobre el rival.

Por ello, el técnico cántabro señaló que "todos guardamos esa pequeña esperanza de que podamos entrar en 'Champions', pero también interiormente sabemos de las dificultades. La Real Sociedad es un equipo que ha hecho las cosas bien durante todo el año y es normal que estén ahí".

"El compromiso permanente de todos los jugadores de la Real no es fácil de alcanzar. Ha tenido sus momentos con un poco de dificultad, pero de momento tienen cinco puntos de ventaja y, si no lográramos alcanzarlos, les daríamos la enhorabuena, pero nosotros tenemos que ganar mientras haya una posibilidad y debemos pelearla hasta el final", dijo.

Sobre el partido ante el equipo vallecano, Setién contó que, tras analizar sus partidos, cree que será un partido de alternativas y vistoso, parecido al de Girona, en el que el Villarreal ganó 1-2.

"No es un equipo al que le gusta esperar al rival. Es cierto que estamos en un buen momento de inspiración en el que incluso nos acompaña la suerte y tenemos algunas diferencias con respecto al partido de la primera vuelta. Creo que ahora estamos mejor de lo que estuvimos entonces a nivel general", valoró.

Por otro lado, Setién habló sobre el buen momento de forma del delantero Nico Jackson, del que dijo que "es siempre una amenaza para cualquier equipo y para cualquier defensa porque tiene una gran capacidad para buscar los espacios y generar, algo que tienen muy pocos jugadores en LaLiga. Estamos aprovechándolo, pero el equipo debe acompañarle, no sólo a Jackson, a cualquier jugador para que se vayan retroalimentando".

"Jackson, igual que otros jugadores, está en un buen momento, aunque es cierto que a Nico se le ve más por la cantidad de goles que está marcando", apuntó el técnico, que también habló de Aissa Mandi, del que resaltó que "con balón nos da muchísimo y sin balón siempre estás expuesto a cometer errores y afortunadamente en los últimos partidos está teniendo un nivel altísimo que no teníamos dudas de que iba a llegar".

Además, Setién expresó que "cuando no están los jugadores que te gustaría que estuvieran lo lamentas y cuando están todos tienes un problema porque siempre hay jugadores que tienen mucha calidad que no pueden ser titulares. Es lo más complicado como entrenador. Muchas veces me fastidia dejar a jugadores que se merecen jugar como Manu Trigueros, Jorge Cuenca, Kiko Femenía, Filip Jorgensen…".

Por último, el entrenador amarillo desveló que "es verdad que va a haber cambios, pero trataremos de poner el equipo más competitivo. Ahora estamos viendo a jugadores que hemos visto menos haciéndolo muy bien y que podrían jugar de nuevo y entrar otros"