Quique Setién, comentó en rueda de prensa que siempre confío en que seguiría en el club el año más que le queda de contrato y se mostró satisfecho con el trabajo realizado desde su llegada al club para sustituir a Unai Emery, una vez ya comenzada la temporada.

"Yo no tenía ninguna noticia en contra. Yo tenía un año más de contrato en vigor y siempre he pensado que seguiría. Nunca he tenido dudas de que seguiría en el club, no he tenido esa sensación nunca", aseguró.

"Cuando llego a un equipo siempre pienso que me voy a quedar toda la vida. Yo he tratado de mejorar las cosas. Nuestro objetivo era conseguir un equipo mejor de lo que teníamos en cuanto llegué", añadió.

Setién comentó que cuando llegó al Villarreal tuvo que adaptarse a un club "en el que las cosas iban bien" para después poder ir modificando aspectos "que se acomoden más a tu forma de hacer las cosas. No hemos hecho cambio radicales, salvo en la identidad que quería para el equipo. Con el tiempo, trataré de ir llegando lo que para mí es lo ideal. Yo soy una pieza solo de este club. Este es un recorrido que va a llevar tiempo".

"Me contrataron para intentar hacer bien las cosas y mejorar en cuanto a clasificación. Creo que los datos son positivos y buenos. Para el club era importante entrar en Europa. Nosotros únicamente hemos trabajado, tener unas convicciones firmes en lo que hacemos… Hay que priorizar el buen rendimiento para que salga bien el trabajo", recalcó.

De cara al encuentro del domingo en La Cerámica ante el Atlético, sin nada en juego para los dos equipos, señaló que "el equipo está un poco mermado. Tenemos algunos jugadores que ya no van a participar, porque arrastraban algunos problemas, y para ganar tiempo, hemos empezado a solucionarlos".

"Espero un partido difícil. La posibilidad de que el Atlético de Madrid pueda quedar segundo está ahí. Es un gran equipo que ha hecho una temporada muy buena, que nos va a costar y nos va a comprometer mucho. Creo que es importante dejar buenas sensaciones y el equipo tiene que luchar hasta el final", prosiguió.

Preguntado por los fichajes que va a realizar el club de cara a la próxima campaña, indicó que "no soy de exigir. Lo primero es la institución, el club. Yo entiendo que es el club debe decidir por las cosas de importancia, puedo decir lo que necesito y lo que se debe cambiar, pero no intervengo o exijo", explicó.

"Creo que tenemos un margen de mejora importante. Tengo muy claro lo que hay que mejorar. Lo importante es tener objetivos claros respecto a lo que sí puedes mejorar y trabajar en eso", concluyó.