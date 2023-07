Ramón Terrats expresó este lunes que esta temporada le gustaría luchar por todo con la entidad amarilla a la vez que apuntó que el equipo no se pone límites.

"Personalmente, me gustaría luchar por todo. En liga quedar entre los cuatro primeros es un objetivo muy bonito y ambicioso. No nos ponemos límites, vamos a por todas, sabemos todos los equipos que hay y lo complicado que es, pero vamos a luchar hasta que nos dé", dijo en declaraciones al club.

El Villarreal se encuentra de pretemporada en Suiza, sobre lo que Terrats comentó que "las sensaciones son muy positivas, el equipo está trabajando muy bien y con mucha ilusión. El partido contra el St. Gallen (6-1) no era un resultado que esperábamos, pero nos sirve para darnos cuenta de dónde estamos y de lo que necesitamos".

"Se pueden sacar cosas positivas de todos los partidos y este martes tenemos otra oportunidad para seguir mejorando como grupo y el partido de este martes (contra el SCR Altach) será clave para poder coger sensaciones y mejorar poco a poco. Tenemos que mejorar no solo el tema físico, sino temas tácticos, que es lo primero", agregó.

Por otro lado, Terrats, que fue fichado por el Villarreal hasta 2026, contó que está muy feliz de la oportunidad del club, porque es un sueño poder estar en el equipo castellonense.

"He trabajado mucho para estar aquí, se ha cumplido y con muchas ganas de seguir trabajando, mejorando, de aprender de los compañeros y del nivel tan alto que tienen. Seguro que todo va a ir muy bien. Cuando tengo la opción de venir aquí es la primera y la última que me llama la atención. Todo ha ido como anillo al dedo", apuntó.

Además, Terrats señaló que "es muy ilusionante debutar en Liga Europa, tengo ganas de seguir creciendo, coger experiencia en Primera, seguir mejorando, aprender muchísimo… Tengo muchas ganas de empezar, la competición va a ser muy dura y ahí se ve de verdad a los buenos".

Por último, el centrocampista dijo sobre los futbolistas del centro del campo que "somos muchos, pero hace mejor a todos, le complica las cosas al míster y, cuanta más competencia, mejor para todos. No te puedes relajar. Tengo que aprender de los demás y aprovechar los minutos que me dé el míster".

"No hemos hablado de los del centro del campo, pero el míster el año pasado me dio confianza y gracias a él me he generado una confianza en mí mismo muy grande que me va a venir muy bien para encarar el principio de temporada y la temporada en general", finalizó.