Cerrado: Ben Brereton reforzará la delantera del Southampton

El futuro de Ben Brereton Díaz parece esclarecerse, pero lejos de Villarreal CF. El delantero chileno pondrá rumbo al Southampton, con quien ya tendría un acuerdo cerrado para cerrar su vuelta a Inglaterra. El acuerdo entre ambos clubes es total, y el traspaso se cerrará por unos 8 millones de euros, una cifra cercana a la que pagó el submarino amarillo por él. El jugador, que contaba con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027, finalizará su etapa en La Cerámica, tan discreta como fugaz, y volverá a la Premier League, una competición conocida para él tras su paso en calidad de cedido por el Sheffield United en la temporada 2023-2024.

Ben Brereton regresará nuevamente a Inglaterrra y el Southampton será su quinto equipo tras su paso por el Sheffield United, Blackburn Rovers, Nottingham Forest y el Stoke City. Tal y como ha confirmado el "Diario AS", el punta se ha ejercitado con mucho compromiso y profesionalidad a las órdenes de Marcelino, pero el conjunto amarillo ha estado escuchando ofertas por el jugador y finalmente ha llegado a un acuerdo con "The Saints".

Rendimiento irregular y negativo

Desde el primer momento, su llegada al Villarreal sorprendió a los aficionados 'groguets', y su rendimiento no ha estado a la altura del club. Su fugaz y discontinuo paso por el submarino amarillo provocó la salida inmediata del jugador en el segundo tramo de la temporada al Sheffiled United, en una cesión que duró seis meses. Ha logrado disputar 569 minutos en 20 partidos jugados, únicamente seis como titular, en los que no ha logrado anotar ni un gol. El buen inicio de Gerard Moreno y el sobresaliente nivel de Sorloth en toda la temporada eclipsaron su presencia en el once en el club amarillo.

En su media temporada con el Sheffield United, el delantero de 25 años y 1,85 metros de altura, ha sido indiscutible y una pieza clave en el equipo desde su llegada a Inglaterra, donde jugó 1192 minutos en 16 partidos oficiales, con 15 titularidades y logró anotar 6 goles en la Premier League. Además, su buen rendimiento y capacidad goleadora en sus cinco temporadas en el Blackburn Rovers, con quien jugó 176 partidos y logró anotar 47 goles y repartió 12 asistencias, reflejan su buena adaptación y efectividad de cara al gol en su paso por las ligas inglesas (Premier League y Championship).