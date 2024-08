El dardo de Marcelino a Danjuma: el atacante, en la 'rampa de salida'

El entrenador del Villarreal, Marcelino García, mandó un mensaje este jueves en el que pidió a los jugadors compromiso más allá de los minutos que se disputen y que parece tener como destinatario al delantero neerlandés Arnaut Danjuma.

"Todos los entrenadores queremos tener la mejor plantilla posible. Han venido tres jugadores a la parte ofensiva, más la recuperación de Yeremy Pino más Danjuma son cinco. Los que se queden tienen que aceptar el rol que les toque", explicó el técnico asturiano, quien afirmó que no puede nunca garantizar a un jugador la titularidad "porque no sería justo" con el resto.

"Si no estás preparado para asumir que un día puedes jugar 90 minutos y otro día cero, mejor que no estés", apostilló Marcelino, quien valoró que los buenos equipos se forman a través de buenos futbolistas "con calidad humana y respeto a los compañeros y las decisiones del entrenador".

Danjuma fue en su día uno de los fichajes más caros de la historia del Villarreal, que pagó cerca de 23 millones de euros por él y le firmó un contrato hasta 2026. Este verano el jugador ha regresado a la entidad tras ser haber salido cedido en el mercado de invierno de 2023 al Tottenham y la pasada campaña al Everton.

El técnico dijo que quieren futbolistas que tengan "las mismas respuestas a nivel de exigencia" cuando disputen partidos completos y cuando no jueguen ni un minuto. "Ese es el perfil de futbolista el que deseamos", apuntó.

"Los buenos equipos se forman a través de plantillas con jugadores con calidad futbolística, humana y respeto. Si un jugador no juega puede enfadarse con el entrenador pero no respetar esa situación, es no respetar a los compañeros", deslizó. El Submarino, ante esta situación, podría dejar salir al jugador por una cantidad cercana a lo que pagó en su día por él.