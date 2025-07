Pepe Reina: "Me siento un privilegiado por comenzar como entrenador en el Villarreal"

El exportero de la selección española, Barcelona, Liverpool, Nápoles y Villarreal, entre otros equipos, Pepe Reina, afirmó este jueves que se siente "un privilegiado" por comenzar su carrera como entrenador en el equipo Juvenil de División de Honor del conjunto castellonense.

"No ha todo el mundo le toca, aquí estoy como en casa", dijo a los medios del club el exguardameta, que agradeció "la confianza del club" por haberle rodeado de un gran cuerpo técnico y de un gran grupo de jugadores que le han dejado "boca abierto" por su predisposición al trabajo y su actitud.

"Es un año fundamental para todos, la antesala de la cima", indicó Reina, que calificó la próxima temporada como "maravillosa" ya que el Juvenil del Villarreal tendrá la oportunidad de disputar la Youth League.

"Queremos ser competitivos y dar que hablar", señaló el entrenador madrileño, que desveló que su modelo de juego será parecido al que proponía Mauricio Sarri, si bien admitió tener influencia de Gatusso en el trato humano con los jugadores.

"De todos los entrenadores aprendes, hasta de lo que no hay que hacer. De todos intentaré sacar cosas en determinados momentos", reflexionó.

Objetivos

"Queremos ser protagonistas, atrevidos y valientes. Seguir un poco la idiosincrasia que se sigue en este magnífico club. Intentar ser competitivos desde el buen fútbol, desde el orden, desde el buen trato al balón y de ser protagonistas cada partido", argumentó el madrileño.

">Pepe Reina, de 42 años, desveló que tomó la decisión de retirarse del fútbol a mediados del pasado año "porque estaba un poquito cansado mentalmente".

El técnico aseguró que como entrenador tendrá "los mismos valores que ha demostrado como jugador".

"Voy a intentar ser una persona honesta, leal y justa. Fomentar un vestuario sano, la competitividad, la exigencia y la cultura del esfuerzo, que es lo que marca mi carrera", argumentó el preparador del Juvenil del Villarreal.

Reina se marca como gran objetivo "mejorar a los chicos" y cuidar de la cantera "su activo más importante".

"Mandar los máximos de ellos posibles para arriba, que sean ya hombres maduros, hechos y futbolistas que están preparados para dar el salto al fútbol profesional a partir del año que viene", dijo el entrenador, que confesó que su adaptación a su nuevo rol dentro del club fue de "apenas media hora".

El internacional español confesó que dos de sus hijos jugarán en los equipos de la cantera y que su mujer está "encantada" de regresar a su "poblet".

"Ha sido una decisión que independientemente del fútbol se iba a dar, íbamos a volver aquí a vivir, pero si además tengo la oportunidad de empezar a entrenar aquí, pues oye muchísimo mejor", declaró.

Su futuro en los banquillos

En cuanto a su futuro en los banquillos, Pepe Reina no ocultó que su idea es tener una larga carrera, si bien precisó que "acabo de empezar y me tengo que preparar muchísimo, mejorar y aprender".

"De momento, es bonito porque sientes que los jugadores te escuchan. Me ha tocado la lotería con el pedazo de staff que me han puesto, que me está acompañando y me está ayudando en esta transición", concluyó.