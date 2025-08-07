El Rayo Vallecano adquiere al Villarreal todos los derechos de Ratiu

El Rayo Vallecano ha anunciado mediante un comunicado que se hace con el 50% restante de los derechos de Andrei Ratiu. La otra mitad de los derechos del jugador rumano aún pertenecía al Villarreal CF, equipo del que es canterano. De esta forma, el club franjirrojo obtiene la propiedad completa del lateral derecho y ata en corto a un futbolista que ha demostrado un gran nivel en la categoría de oro del fútbol español.

La cláusula del jugador rayista es de 25 millones de euros, pero la entidad de Vallecas desembolsó una cantidad mucho menor por hacerse con los servicios de Ratiu. No obstante, el de Aiud, Rumanía, viene de hacer una temporada espléndida en Primera División, donde ha disputado 35 partidos con el Rayo, sumando 3.067 minutos. En dichos encuentros, el defensa anotó dos tantos y repartió tres asistencias, convirtiéndose en un jugador clave en el esquema de Íñigo Pérez.

Ratiu jugando en el Villarreal / Villarreal CF

Clave en el Rayo y en su selección

Por otra parte, Ratiu también es un jugador importante con su selección. El lateral fue un fijo en el flanco derecho del combinado nacional de Rumanía durante la pasada Eurocopa. Disputó los 90 minutos en todos los encuentros que jugó la selección de los Cárpatos. De hecho, el cuadro rumano pasó como primero de grupo por delante de una selección poderosa como Bélgica. Finalmente, cayó en los octavos de final frente a Países Bajos.

Otras incorporaciones del Rayo

Mientras tanto, el Rayo Vallecano también se focaliza en otros movimientos. El Valencia CF y el conjunto madrileño están negociando el traspaso de Fran Pérez rumbo a la capital española. Las negociaciones se han intensificado en las últimas horas y podría ser el siguiente en salir de Paterna. Por su parte, la entidad valencianista ve con buenos ojos la salida del extremo y el Rayo pretende meter en dinámica al futbolista antes de comenzar la temporada.