Ilias Akhomach ya tiene el alta médica

Ilias Akhomach ha recibido hoy el alta médica que le permitirá volver a los terrenos de juego nueve meses después de su lesión. Fue en noviembre de 2024 en un encuentro de liga ante el FC Barcelona cuando el futbolista del Villarreal CF se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha, contratiempo que le llevó a perderse el resto de la temporada.

Su rendimiento como groguet

Desde su llegada al Submarino Amarillo como agente libre en 2023 procedente del FC Barcelona, el internacional marroquí ha disputado un total de 51 encuentros con el equipo de la Cerámica, en los que ha logrado anotar 5 goles y repartir 5 asistencias. Ahora, Akhomach podrá disputar la UEFA Champions League bajo las órdenes de Marcelino García Toral después de la quinta plaza obtenida en LaLiga EA Sports durante la campaña anterior.

Ilias Akhomach, retirado en camilla / EFE

El comunicado del Villarreal CF

El futbolista hispano-marroquí Ilias Akhomach ha recibido el alta médica tras completar el proceso de recuperación correspondiente a la intervención quirúrgica a la que se sometió después de sufrir una rotura completa del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

El futbolista groguet, que se lesionó durante el transcurso del encuentro de liga ante el Deportivo Alavés que se celebró en el Estadio de la Cerámica, fue intervenido el 15 de noviembre de 2024 por el doctor Joan Carles Monllau en Barcelona, bajo la supervisión de los servicios médicos del Villarreal CF.