La RFEF da luz verde al Villarreal-Barça en Miami

Luz verde para que el Submarino cruce el charco y dispute uno de los partidos más atractivos e importantes de la temporada 2025/26 en Estados Unidos. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado el OK y trasladará a la UEFA la petición para iniciar los trámites para pedir la autorización a la FIFA para que el encuentro entre el Villarreal CF y el FC Barcelona, correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga EA Sports en Primera División, se juegue en el estadio Hard Rock de Miami.

El entre rector del fútbol español, la RFEF, ha comunicado este lunes que su Junta Directiva, reunida de forma telemática, ha dado el visto bueno a la tramitación de la solicitud realizada para ello por los dos clubs implicados, conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y a las normas de aplicación aprobadas por la RFEF.

Solo dos votos en contra

Al respecto, el traslado de un partido de LaLiga a Miami, que hace cinco años fue objeto de litigio judicial entre LaLiga y la RFEF, ha contado con el voto en contra del presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, también vicepresidente de la RFEF, y de Miguel Ángel Nadal, exfutbolista asignado a la junta para el desarrollo de la selección masculina.

El sindicato ha cuestionado que el tema se haya tratado de forma unilateral por parte de la RFEF y LaLiga, sin tener en cuenta la opinión de los jugadores, y Nadal porque no todos los clubs son conocedores del traslado del partido, según fuentes próximas a la junta.

A juicio hace cinco años

LaLiga y la RFEF fueron a juicio hace cinco años por la negativa de la segunda a autorizar la celebración también en Estados Unidos del partido Girona-Barcelona de la temporada 2018/19, litigio que se resolvió en contra de la patronal primero en un juzgado de lo mercantil de Madrid, después en la Audiencia Provincial y luego en el Tribunal Supremo.

En marzo de 2020 el juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid falló en contra de la pretensión de LaLiga y su recurso de apelación fue rechazado después por la Audiencia Provincial en diciembre de 2021 y por el Tribunal Supremo en septiembre de 2024.

En aquel litigio la RFEF argumentó en defensa de su postura en contra la posición también de la FIFA en ese sentido y el principio general de que los partidos oficiales de una competición nacional regular debían disputarse en el territorio de la misma asociación nacional, por lo que no autorizó el traslado.

Cambios en el reglamento FIFA

La FIFA hace un año decidió introducir cambios en el Reglamento de Partidos Internacionales en lo relativo a la autorización de partidos fuera del territorio de la federación correspondiente, teniendo en cuenta posibles consecuencias en el equilibrio de la competitividad, incluidos los intereses de los otros equipos de la competición.

También posibles trastornos para equipos del país donde se jugará el partido, la seguridad de aficionados y futbolistas y factores que afecten a la integridad del encuentro o a la seguridad y bienestar de aficionados, futbolistas y personal.

