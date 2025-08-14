Albiol desvela problemas personales con Marcelino

Cerca de cumplir los 40 años, pero sin intención de retirarse todavía. Raúl Albiol no acabó de la mejor manera su etapa en Villarreal, en la que confesó haber tenido problemas con Marcelino García Toral; después de que este le reconociera que no iba a jugar más. Ahora, libre y en busca de un nuevo club, Albiol se deja querer por el fútbol italiano.

Marcelino durante la pretemporada / Villarreal CF

Motivos personales

El último partido de Raúl Albiol con el Villarreal data del 2024, por lo que lleva sin jugar toda la segunda vuelta de LaLiga 24/25. En una entrevista con Corriere dello Sport, el central aseguró que el problema no fue físico ni con el club, sino que se debió a una decisión meramente deportiva de Marcelino. "Quiero dejar una cosa clara desde el principio: no fue por lesión ni por ningún problema físico. El entrenador me dijo que no jugaría más. Y no por mi rendimiento, sino por motivos personales", aseguró el campeón del mundo.

Además, el veterano central confesó su deseo de cerrar su carrera en Italia, alegando que pasó muy buenos años en el Nápoles y que su familia está de acuerdo con retornar al país: «Mi familia y yo tenemos un sueño: terminar nuestra carrera en Italia. Lo pasamos genial en Nápoles; es un país muy parecido a España. Siempre tenemos la puerta abierta a Italia».

Albiol celebra un gol con el Nápoles. / EFE

Italia como posible destino

Raúl Albiol también se quiso acordar de su gran amigo Pepe Reina, afirmando que "habla maravillas de Como". El zaguero reconoció que el equipo que dirige Cesc Fàbregas ya sorprendió la temporada pasada, pero que ahora con la inversión de más de 100 millones "son una potencia que luchará por clasificarse para Europa".

Pepe Reina y Raúl Albiol, los exjugadores del Nápoles, ahora en el Villarreal. / Villarreal CF

A día de hoy, faltando algo menos de tres semanas para que cierre el mercado, Albiol sigue buscando equipo con el foco puesto en la liga italiana. "Estoy evaluando la mejor oportunidad, la que mejor se adapte a mí y a mis ambiciones", admitió. Dice que ningún entrenador que le haya fichado ha tenido alguna queja acerca de su nivel, y anima a fijarse en Raúl Albiol como una opción válida para el mercado. Casi 40 años pero todavía mantiene el espíritu y ambición de un debutante: "Es la pasión lo que me impulsa a esforzarme. Hago todo lo posible para seguir siendo tan bueno como ahora; el fútbol es muy físico, y estoy preparado y motivado para competir al máximo nivel".