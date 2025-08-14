El entrenador del Villarreal CF , Marcelino García Toral, ha comparecido en rueda de prensa el jueves 14 de agosto antes del primer partido liguero, que se disputará el viernes 15 de agosto a las 21:30 en el Estadio de la Cerámica frente al recién ascendido Real Oviedo.

Marcelino en rueda de prensa ha destacado las principales virtudes de su rival, el Real Oviedo, y el asturiano ha dicho: “Es un equipo solidario que ofrece distintas zonas de presión, ataca por bandas y tiene dos puntas rematadores”. Además, ha dado la enhorabuena por el ascenso al conjunto carbayón: “Si están aquí es porque se lo han ganado. Es un rival con una trayectoria buenísima desde la llegada del nuevo entrenador y les doy mi enhorabuena”.

Partido especial para Marcelino

Marcelino con el Real Sporting de Gijón / X

Asimismo, es un partido especial para Marcelino, es como un 'derbi' para el asturiano porque jugó con el Real Sporting de Gijón en su etapa como jugador y en sus primeros años como entrenador dirigió tanto al filial y al primer equipo del equipo 'gijonense'. De ahí que sea un 'derbi' para Marcelino por la gran rivalidad entre el Real Sporting de Gijón y el Real Oviedo. Este partido también es especial por la vuelta de Santi Cazorla a la Cerámica, pero esta vez como contrincante. Marcelino ha querido expresarle su cariño, recordando su etapa en el Recreativo: “Para mí es un jugador especial y uno de los mejores futbolistas que he entrenado en mi carrera. Lo considero un amigo personal”.

Marcelino con Santi Cazorla / X

También, el exentrenador del Valencia CF se ha acordado de los jugadores que han abandonado el 'Submarino Amarillo' esta temporada como Thierno Barry o Alex Baena: “Hay que darles la enhorabuena por el buen trabajo hecho la pasada campaña. Fuimos de menos a más. Este año, me gustaría reafirmar lo bien hecho la temporada pasada y mejorarlo”. Por otra parte, Marcelino ha dicho cuál es el objetivo para la siguiente temporada: “El objetivo es ser siempre mejores. Sería un reto muy bonito jugar la Champions de manera consecutiva, por primera vez en la historia”.

Barry en el vestuario del Everton / X

Por último, el entrenador asturiano ha expresado al club su agradecimiento por como se ha organizado la pretemporada, enfrentándose a rivales de un gran nivel de la Premier League como Aston Villa o Arsenal: “Hemos jugado contra campeones de varias ligas y en muchos momentos hemos mostrado superioridad”. Asimismo, no quiso olvidar a los jugadores que se han lesionado: “Las lesiones de Logan y Willy nos han hecho mucho daño, primero a nivel personal y luego pensando en el equipo”.

Vuelta a primera tras 25 años

Por otro lado, el equipo asturiano volverá a disputar un partido en la categoría de oro del fútbol español tras 25 temporadas de ausencia. La última temporada del Real Oviedo en primera fue dirigido por el entrenador serbio, Radomir Antić. Esta temporada coincide la nacionalidad del último entrenador en primera ya que dirigirá al conjunto "oviedista" el serbio, Veljko Paunovic. También, habrá reencuentro de exjugadores del Villarreal CF como; Cazorla, Hassam o Álex Forés.