El Villarreal busca su primera victoria liguera contra el recién ascendido

Villarreal y Real Oviedo se miden en la primera jornada de liga española en un duelo inédito en los últimos 25 años. El partido tendrá lugar en el Estadio de la Cerámica a las 21:30, donde ambos equipos buscarán empezar la temporada con la primera victoria.

El equipo de Marcelino García Toral llega a esta cita tras sellar su clasificación para la próxima Champions League la pasada campaña, lo que le obligará a compaginar tres competiciones a lo largo del año. Conscientes de ello, el Villarreal quiere aprovechar el arranque, con las piernas frescas, para sumar tres puntos que den confianza desde el comienzo.

Para el Real Oviedo, la cita tiene un significado especial: será su primer partido en Primera División desde la temporada 2000/01. Tras un largo periodo por Segunda y Segunda B, los asturianos regresan a la élite con la ilusión y el objetivo de asegurar la permanencia.

Santi Cazorla y Juan Foyth en el Villarreal-Oviedo / Villarreal CF

Villarreal, caras nuevas

El submarino amarillo afronta el comienzo de la competición con sus cinco fichajes disponibles. Tras la venta de dos de sus jugadores más diferenciales, Baena y Barry, el Villarreal busca adaptarse con sus nuevas incorporaciones al sistema ya implantado por el técnico.

Moleiro es el jugador en el que los ojos van a estar puestos, el ex de Las Palmas ha sido la incorporación más cara del equipo y buscan en él, el sucesor de Baena. Etta Young parte como favorito para ocupar la delantera el viernes. En ataque, el canterano Etta Young parte como favorito para liderar la delantera. Su excelente pretemporada respaldada por los 17 goles que firmó en 2ª RFEF ha convencido al técnico de que puede ser el sustituto ideal de Barry.

El Villarreal ha disputado seis partidos esta pretemporada para llegar lo más preparados posible para una ilusionante temporada del club. Sus resultados no han sido los mejores, dos derrotas, tres empates y una victoria. Aunque los resultados no han sido los esperados, Marcelino ha tenido la oportunidad de ver a jugadores menos habituales y demostrar un buen juego ante el Arsenal.

Villarreal CF contra el Aston Villa / Villarreal CF

Real Oviedo, ilusión de volver

El conjunto dirigido por Vejko Paunovic viaja a Villarreal con todos los jugadores con los que cuenta el club inscritos. Tras pasar más de dos décadas fuera de Primera División, el conjunto asturiano llega con la ilusión de poder mantener la competición está temporada.

Paunovic cuenta con varias incorporaciones de cara a su debut liguero. El club, a pesar de la limitación económica, ha logrado traer a jugadores en todas las posiciones para completar la plantilla del ascenso.

La pretemporada del Oviedo tampoco ha sido perfecta. Los recién ascendidos han disputado cuatro partidos, consiguiendo una victoria, dos empates y una derrota. Ambos equipos han logrado el objetivo principal de la pretemporada, probar nuevos sistemas y tácticas y ver a los recientes fichajes y canteranos.

Un estreno con doble motivación

Para el Villarreal, es el primer paso de un curso ambicioso en el que quiere competir en todos los frentes. Para el Oviedo, es la oportunidad de demostrar que su regreso a Primera no es una casualidad, sino el inicio de una nueva etapa.

Alineaciones probables:

Villarreal CF: Luiz Junior, Mouriño, Foyth, Rafa Marin, Cardona, Parejo, Gueye, Pépé, Moleiro, Etta Young, Moreno

Real Oviedo: Aarón, Nacho Vidal, Luengo, Calvo, Alhassane, Sibo, Ilic, Reina, Hasan, Chaira y Rondón

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

VAR: Carlos Del Cerro

Estadio: La Cerámica.