Gerard Moreno y su calvario con las lesiones

Gerard Moreno había completado una gran pretemporada y en el primer partido liguero estaba siendo uno de los mejores pero al principio de la segunda parte pidió el cambio tras notarse molestias en el muslo en el primer partido de liguero del Villarreal CF frente al Real Oviedo. El delantero catalán fue sustituido en el minuto 47, y se retiró del campo tocándose la parte de atrás del muslo. En su lugar dio entrada el extremo canadiense Tajon Buchanan.

XI del Villarreal frente al Real Oviedo / X

Comunicado de Gerard Moreno

Gerard Moreno ha lanzado el siguiente comunicado en su perfil de Instagram hablando sobre su posible lesión: Empezamos la temporada sumando +3 a vuestro lado!💪🏻👏🏼En lo personal no me quiero adelantar mucho hasta que no haya pruebas pero no os podéis imaginar lo frustrante que es no poder tener continuidad haciendo todo lo que está en mi mano para poder estar bien. Seguiré buscando la manera de poder estar y sumar.. Seguiré trabajando porque tengo una familia maravillosa que esta siempre a mi lado y a mucha gente que quiere que esté bien y me anima a ello. Ahora estaba volviendo a disfrutar, volviendo a sentirme bien, volviendo a tener ganas de más.. pero bueno lo haré otra vez para volver a sentirme así. Y sí, hay lesiones que son mucho más complicadas y de más duración pero que en estos últimos años no pueda estar un tiempo largo sin pensar en contratiempos me consume. No soy mucho de expresarme pero necesitaba hacerlo, aunque solo sea para sacar un poco la rabia que tengo dentro. Al fin y al cabo lo importante es que el equipo sume victorias y vosotros junto a nosotros las podamos disfrutar. Endavant💛

Historial de lesiones

Desde que fichó por el ‘Submarino Amarillo’ en la temporada 18/19, se ha lesionado en todas las temporadas excepto en la 19/20 que ha sido la única que las lesiones le han dado un respiro. El catalán ha sufrido un total de 10 lesiones con el Villarreal CF; cuatro lesiones musculares, tres en el gemelo, dos en el muslo y un desgarro miofascial. La pasada campaña se perdió 14 partidos con el Villarreal, es decir, prácticamente la mitad de la temporada. Desde que llegó hace siete temporadas a los ‘groguets’ Gerard Moreno se ha perdido un total de 64 partidos.