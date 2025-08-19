Los pretendientes de Pape Gueye ya conocen su precio para salir del Villarreal

Contar con buenos futbolistas tiene el riesgo en el fútbol moderno de que en cualquier momento los clubs pudientes de Oriente Medio o los de la Premier League con magnates como propietarios puedan pretenderlos. Por ello, el Villarreal CF siempre tiene bien atados a sus jugadores, teniendo en cuenta que el Submarino nunca se cierra la puerta a escuchar ofertas.

Recientemente, el medio francés RMC Sports informaba del interés del Neom de Arabia Saudí por Pape Gueye. Dicho interés, por ahora, no se ha plasmado en una oferta formal, remitiéndose el conjunto amarillo la cláusula del senegalés.

El club de la Plana Baixa tiene claro, como hizo con Álex Baena y Thierno Barry, que no va a regalar a sus futbolistas. Por tanto, lo pretendientes de Gueye ya saben que vale el valor de su cláusula: 45 millones de euros.

Centrado en el fútbol

«Estoy bien, solo pienso en el Villarreal», dijo el jugador africano tras marcar en el triunfo al Oviedo. "Lo más importante fue la victoria. Toca seguir y ya está", argumentó.

Para Gueye, el Submarino hizo "un partido muy completo". "Hicimos dos goles y pudimos anotar más. Ahora tenemos que trabajar y seguir en esta línea", añadió.

Su presente y su futuro

El internacional por Senegal consideró que es clave ser regular en el Estadio de la Cerámica y también a domicilio. "Estamos preparados para jugar en casa, tanto aquí como fuera", expuso.

Incluso habló de su presente y de su futuro. "Creo que puedo hacer más. Tengo un objetivo en mi cabeza, pero no digo nada ahora", dijo de manera enigmática.

Un Gueye que hizo un llamamiento a la afición amarilla: "Este año necesitamos a todo el mundo, será una temporada con muchos partidos y estamos contentos de jugar siempre aquí en casa", finalizó.

Suscríbete para seguir leyendo