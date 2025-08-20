El Villarreal ficha a Renato Veiga, uno de los 'bombazos' de La Liga

El Villarreal está a punto de certificar el fichaje más caro de su historia. Con la vuelta a la Champions League, la entidad castellonense está optando por movimientos que le permitan competir en las tres competiciones al mismo tiempo. Además, las lesiones de Kambwala y Logan Costa han obligado al club 'groguet' a reforzarse en el centro de la zaga y, a pesar de la llegada de Rafa Marín y Santiago Mouriño durante esta ventana de traspasos, llegará otro futbolista en esa demarcación próximamente.

La última incorporación fue Thomas Partey, quien llegó libre tras finalizar su contrato con el Arsenal FC. No obstante, no es el último fichaje de renombre que va a efectuar 'el submarino amarillo'. Según ha indicado Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de traspasos, el Villarreal ya ha llegado a un acuerdo con el Chelsea FC para cerrar el fichaje de Renato Veiga, central que alzó la UEFA Nations League con Portugal el pasado mes de junio.

Su fichaje más caro

El periodista italiano ha indicado que el monto a pagar por la entidad castellonense podría llegar a los 29,5 millones de euros en el caso de cumplirse algunos objetivos. Por su parte, añade el Diario As, que las cifras se desglosarían en 24,5 'kilos' fijos y otros cinco en variables, las cuales serían muy complicadas de cumplirse, pues conllevan la consecución de títulos. De esta forma, Veiga firma para las próximas siete temporadas y podría superar a Paco Alcácer como su fichaje más caro (25,5M€).

Gran relación con el Atlético

Con este fichaje se reafirma la relación entre el Atlético de Madrid y el Villarreal en el mercado de los defensas centrales. El club valenciano ha firmado a Mouriño a cambio de 10 millones de euros procedente del equipo 'colchonero' y, además, en la operación con Renato Veiga también ha estado involucrado el Atleti. Los rojiblancos mostraron un gran interés en el futbolista luso durante el pasado mes de julio, pero el fichaje se cayó finalmente debido a las diferencias en las posturas entre ambos clubes.