Los millones de la Premier League 'amenazan' al Villarreal CF

Todo parecía encarrilado para que Eberechi Eze, atacante estrella del Crystal Palace, se convirtiese en nuevo futbolista del Tottenham Hotspur, pero en las últimas horas todo ha cambiado. El reciente campeón de la Community Shield británico, que ya expresó al club londinense su deseo por cambiar de aires y aunque todo parecía indicar que firmaría con los 'spurs', finalmente no llegará a la zona 'white' de Londres. Su destino será su máximo rival, el Arsenal, que ha desembolsado una cantidad superior a los 60 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Si ya de por sí los ingleses cuentan con dinero 'por castigo' gracias a la buena cotización de su Liga que les permite cobrar mucho por los derechos de televisión, el hecho de ingresar una cantidad tan elevada por uno de sus jugadores hace que el Palace pueda hacer un gran desembolso en jugadores en el tramo final del mercado.

Eberechi Eze, jugador del Crystal Palace / EFE

Yeremi, en la lista

La prioridad para ellos, en todo caso, es la de sustituir al extremo que han perdido con un fichaje que pueda darles un salto de calidad... pero sin perder de vista que son un club dado a revalorizar jugadores para venderlos más caros al 'Big Six'.

Su su radar de extremos ha entrado Yeremi Pino, jugador al que el Villarreal no quiere dar salida, pero que está ahora bajo posición de 'amenaza' por el poderío de la Premier League. El equipo londinense, tal y como ha informado Fabrizio Romano, ha pedido las condiciones de su traspaso.

Renato, a punto

El Villarreal está a punto de certificar el fichaje más caro de su historia. Con la vuelta a la Champions League, la entidad castellonense está optando por movimientos que le permitan competir en las tres competiciones al mismo tiempo. Además, las lesiones de Kambwala y Logan Costa han obligado al club 'groguet' a reforzarse en el centro de la zaga y, a pesar de la llegada de Rafa Marín y Santiago Mouriño durante esta ventana de traspasos, llegará otro futbolista en esa demarcación próximamente.

Juventus' Renato Veiga during the Serie A soccer match between Como and Atalanta at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, north west Italy - Friday, February 7, 2025. Sport - Soccer. (Photo by Alberto Gandolfo/LaPresse) / Alberto Gandolfo/LaPresse

La última incorporación fue Thomas Partey, quien llegó libre tras finalizar su contrato con el Arsenal FC. No obstante, no es el último fichaje de renombre que va a efectuar 'el submarino amarillo'. Según ha indicado Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de traspasos, el Villarreal ya ha llegado a un acuerdo con el Chelsea FC para cerrar el fichaje de Renato Veiga, central que alzó la UEFA Nations League con Portugal el pasado mes de junio.