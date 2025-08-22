Marcelino: "La solidez en casa es importante para quedar en la parte alta de la tabla"

Marcelino García Toral, aseguró este viernes, en rueda de prensa, que ser sólido como local tiene una gran incidencia en la clasificación y es importante para finalizar la temporada en la "parte alta de la tabla", que es el objetivo al que aspira su equipo.

El técnico recordó que el Villarreal venció en la primera jornada de Liga al Oviedo en La Cerámica, pero precisó que "eso ya es historia y ahora deseamos ganar el segundo", en referencia al duelo de este domingo ante el Girona.

"Jugamos contra un equipo que viene de perder y que en las dos últimas visitas ganó una y empató la otra", señaló el asturiano, que indicó que el Girona tiene "una idea muy clara de juego".

"Al igual que todos, está en un proceso de cambio", añadió Marcelino, que le pidió a su equipo "luchar con todas nuestras armas y sumar seis puntos".

El asturiano relativizó la derrota en la primera jornada del Girona en un partido que calificó como "raro por su desarrollo".

"Estaba igualado y un error puntual propicia que se adelante el Rayo. Es un partido difícil de analizar en cuanto al juego", explicó Marcelino, que afirmó que el Girona es un "buen equipo, con un buen entrenador y con una idea de juego y una identidad propia y bien definida".

En cuanto al partido, el entrenador señaló que el Villarreal necesitará "recuperar el balón, y distribuirlo mucho y bien, obligándoles a defender que quizá les cuesta más que estar con balón".

El técnico del Villarreal confirmó las bajas por lesión de Ayoze Pérez y Gerard Moreno, así como que el camerunés Etta Eyong tiene "90% de posibilidades" de ser titular ante el conjunto catalán.

"Estamos muy contentos con su rendimiento. Entrena fenomenal y es un chico profesional y agradable", señaló sobre el africano, autor de uno de los goles de su equipo en la jornada inaugural.

Marcelino también se pronunció sobre el fichaje de Renato Veiga y recordó que el equipo salió "muy dañado" de la pretemporada en la posición de central como consecuencia de las lesiones.

"No nos hemos precipitado, hemos analizado el mercado y hemos considerado que este futbolista nos puede ofrecer el rendimiento inmediato", detalló el preparador, que no quiso entrar en especulaciones sobre la llegada de un nuevo portero a la plantilla, si bien admitió que el equipo está buscando refuerzos para su ataque.

El técnico se congratuló de contar en su plantilla con muchos efectivos para el medio campo y una "alta competitividad".

"Va a haber partidos para todos, la competición es larga y exigente. Tendremos semanas de tres partidos y eso implica que los vamos a necesitar a todos. Intentaremos gestionarlo de la mejor manera posible", argumentó el asturiano.

Por último, Marcelino no se pronunció sobre la charla de los capitanes en relación al posible partido que disputará el equipo en diciembre en Miami.

"Esto es un proyecto, ya se verá si se convierte en realidad o no. Aquí todos podemos opinar lo que pensamos. Yo lo que opine mi presidente lo voy a aceptar con el máximo apoyo a esa decisión, y luego ya veremos", dijo el entrenador.

"Estamos más pendientes del partido de pasado mañana que del posible partido que jugaremos en Miami. Así que vamos a intentar centrar el tiro, porque si no ganó el próximo que tenemos y no gano muchos más, ni Miami, ni nada", sentenció.