El Villarreal anuncia a su fichaje estrella

Tras las lesiones de Logan Costa y Willy Kambwala, el club de Villarreal se encontraba inmerso en el proceso de búsqueda de un central nivel Champions. A pesar de contar con el interés del Atlético de Madrid, el club dirigido por Marcelino García ha sido el ganador de este ‘pulso’ por el jugador.

Renato Veiga ha sido internacional con la Portugal de Roberto Martínez en 5 ocasiones, ha jugado partidos de Champions League, así como de la Conference League, por lo que el técnico asturiano se asegura un ‘muro’ para la defensa con tan solo 22 años. El Chelsea confirmó su incorporación en la temporada 2024-25 a cambio de 14 millones de euros para cederlo esa misma ventana a la Juventus de Turín. Llega a cambio de 24,5 millones de euros más 5 variables que lo convertirían en el fichaje más caro de la historia del Villarreal.

COMUNICADO OFICIAL

El Villarreal CF y el Chelsea FC han alcanzado un acuerdo de traspaso por Renato Veiga, que jugará de groguet durante las próximas siete temporadas, hasta junio de 2032.

El defensa portugués completará este sábado su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, a las órdenes de Marcelino García Toral. El club anunciará próximamente todos los detalles sobre su presentación oficial como futbolista groguet.

Renato Palma Veiga (Lisboa, Portugal, 29 de julio de 2003) es un magnífico defensa central zurdo, de gran talla y buen pie. Destaca por su poderío físico, su dominio en los duelos individuales y su fantástico golpeo de balón. Además de poder actuar en ambos perfiles del eje de la zaga, también puede actuar como lateral izquierdo e incluso como centrocampista. Un auténtico defensa de Champions.

Con solo 22 años, el defensa luso de origen caboverdiano, forjado en las categorías inferiores del Sporting CP, ha defendido los colores de la Juventus FC, Chelsea FC, FC Basel y FC Augsburg. Además, es internacional con la Selección de Portugal, con la que se proclamó recientemente campeón de la UEFA Nations League.