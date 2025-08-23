El Villarreal busca asentar su fortaleza como local

El Villarreal y el Girona se miden este domingo en La Cerámica, en la segunda jornada de LaLiga, en el que supondrá el segundo partido como locales de los castellonenses, que derrotaron en el estreno liguero al Oviedo, mientras que el conjunto catalán buscará estrenar su casillero de puntos, tras verse sorprendidos por el Rayo Vallecano en Montilivi.

Los castellonenses arrancan el curso con aspiraciones importantes, por lo que son conscientes de que deben mejorar su registro de local de campañas anteriores.

El equipo de Marcelino llega tocado por las bajas, ya que a las ausencias de larga duración de los centrales Logan Costa y Willy Kambwala, se suma la de los delanteros Gerard Moreno y Ayoze Pérez. por lo que el técnico sólo cuenta con el delantero camerunés Etta Eyong.

La gran novedad para este partido podría ser la presencia en la lista de convocados del defensa internacional portugués Renato Veiga, flamante fichaje del Villarreal.

Renato Veiga en un entrenamiento / JuventusFC

El Girona ha empezado el curso con tan solo cinco incorporaciones, tres cedidos (Hugo Rincón, Vitor Reis y Thomas Lemar) y dos jugadores libres por encima de los 30 años (Àlex Moreno y Axel Witsel). En los últimos días ha salido Miguel Gutiérrez y ya se da por hecha la venta de Ladislav Krejci al Wolverhampton, mientras crecen los rumores sobre la salida de otras piezas claves como Yangel Herrera.

El Girona despidió la temporada pasada con un solo punto sobre las posiciones de descenso. El mercado y el resultado en el primer partido oficial han alimentado más si cabe la preocupación de la afición.

El equipo de Míchel Sánchez llegó al descanso con un inequívoco 0-3 en contra, tras una primera mitad en la que regresó a los errores del curso pasado: juego plano e inofensivo en ataque, sin apenas inquietar al rival, y debilidad y errores graves en defensa, personificados en este caso en la figura de Paulo Gazzaniga, que no jugará en Villarreal tras acabar expulsado.

Se esperan más novedades en el once titular de Míchel para intentar corregir la puesta en escena, con la gran incógnita de Krejci: se da por hecho su fichaje por el Wolves, pero está en la convocatoria, y Míchel aseguró en la previa que jugará, al igual que Yangel Herrera.

Podrían entrar en el once jugadores como Rincón, Reis -llamado a ser clave porque el Manchester City pagó 35 millones por él en enero- Iván Martín, Portu o Cristhian Stuani, ya disponible tras perderse el estreno por la muerte de su padre.

- Alineaciones probables:

Villarreal CF: Luiz Júnior, Mouriño Foyth, Rafa Marín, Cardona; Parejo, Pape Gueye, Buchanan, Yeremy Pino; Nicolas Pepe y Etta Eyong.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, David López, Blind; Herrera, Iván Martín; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; y Stuani.

Árbitro: Guillermo Cuadra (C. Balear)

Estadio: La Cerámica

Hora: 19.30.