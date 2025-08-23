El Villarreal tantea a Arnau Tenas

Tras acometer el que puede convertirse en el fichaje más caro de su historia, el Villarreal no da por cerrado el mercado de fichajes. El club valenciano, con la vacante de la defensa ya cubierta, ahora se lanza a por un guardameta. Entre sus opciones, uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Arnau Tenas, reciente campeón de Europa con el PSG.

Arnau Tenas aterrizó en la capital francesa en el verano de 2023. La entidad parisina vio en el arquero formado en las categorías inferiores del FC Barcelona una oportunidad de mercado e incorporó al futbolista catalán a coste cero, que firmó hasta 2026.

El campeón olímpico llegó a París con el objetivo de competirle el puesto a uno de los mejores porteros de la actualidad, Gianluigi Donnarumma, cuyo futuro también está lejos del PSG. Pero desde su llegada al Parque de los Príncipes, Tenas apenas ha contado con minutos en el cuadro dirigido por Luis Enrique, pues el guardameta de Vic ha disputado ocho encuentros en dos años.

Regresar a España, entre sus posibilidades

Tal y como este diario informó hace unas semanas, una de las opciones que tantea Arnau Tenas es la posibilidad de regresar a España. Varios clubes de LaLiga habrían estudiado su situación, entre ellos el Girona. Pero en estas últimas horas, un nuevo postor se habría sumado a la lista de equipos interesados. Este no sería otro que el Villarreal.

La temporada exigente que afronta el ‘submarino’, que disputará la competición regular, la Copa del rey y la Champions League, se traduce en su fuerte apuesta en este mercado de traspasos. El club que preside Fernando Roig ha invertido 60,5 millones de euros en esta ventana de fichajes en las incorporaciones de Alberto Moleiro, Rafa Marín, Tajon Buchanan, Santiago Mouriño, Thomas Partey y Renato Veiga.

Pero Marcelino García Toral no da por cerrada su plantilla y habría expresado al club groguet su deseo por reforzar la portería del Estadio de la Cerámica ante la posible marcha de Diego Conde o de Luiz Júnior. En este contexto, la entidad valenciana estaría tanteando el mercado en busca de un portero joven, y Arnau Tenas sería uno de los nombres que el Villarreal tiene encima de la mesa.

Según As, ambos clubes ya están en conversaciones para negociar la llegada del canterano azulgrana a Castellón, pero por el momento se desconoce en qué condiciones se daría este movimiento, si en forma de traspaso o en calidad de cedido.