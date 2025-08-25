Artem Dovbyk, cerca del Villarreal CF

Ocho días restan para el cierre del mercado y el Villarreal CF no se contenta con todo lo que tiene... quiere más. Marcelino García Toral ha pedido un refuerzo para el ataque y los dirigentes están tratando de concedérselo. El deseo está cerca de hacerse realidad. Según informa el periodista Sacha Tavolieri, el ucraniano Artem Dovbyk está a punto de llegar a La Cerámica en forma de cesión procedente de la AS Roma. Más madera para el líder de la Liga, que viene de destrozar con un 5-0 al Girona en la segunda jornada de la Liga.

Las negociaciones con los italianos por el exdelantero del Girona, equipo con el que se proclamó pichichi de la Liga 23/24, están avanzadas. Además, el Villarreal se reservaría en ellas la opción de comprar al atacante que hizo 24 goles con los gerundenses en 36 partidos antes de emigrar a la Serie A.

Conforme indica el informador belga, experto en mercado, dentro del acuerdo se encuadra que el Submarino se haga cargo del salario del futbolista de manera íntegra. Uno de los últimos escollos que restarían por salvar es que, antes de darle salida, la Roma quiere concretar el fichaje de un delantero centro en lugar del ucranio de 28 años.

La guinda a un mercado que ya ha dejado seis fichajes con 60 millones invertidos

Artem Dovbyk sería la guinda a un mercado amarillo que ha deparado ya seis fichajes de manera oficial: Renato Veiga, Alberto Moleiro, Santiago Mouriño, Tajon Buchanan, Rafa Marín y Thomas Partey. La inversión del Villarreal rebasa a estas alturas los 60 millones de euros, aun quince millones menos que los 75 ingresados por las ventas de Álex Baena (42 M€), Thierno Barry (30 M€), Andrés Ferrari y Jorge Pascual. Por el momento, con seis de seis en la Liga, y en lo más alto de la tabla, no se puede decir que los cambios le hayan ido mal a los 'groguets'.

LaLiga encaja como anillo al dedo de Dovbyk

Por lo que respecta a Dovbyk, con contrato en Roma hasta junio de 2029, ve con buenos ojos un cambio de aires y Villarreal es una plaza que le encanta. El internacional por Ucrania, además, recibió un golpe en su ánimo el sábado, cuando solo pudo participar en los últimos 20 minutos del encuentro frente al Bologna en la serie A. De momento, no ha hallado su sitio con Gasperini y la posibilidad de regresar a la Liga, donde se desenvolvió a las mil maravillas en el Girona, seduce mucho al delantero centro.

Dovbyk significaría para Marcelino la posibilidad de disponer de un '9' de referencia en el área, similar al que tuvo con Alexander Sorloth y que tan bien funcionó. Eso sí, el préstamo de Dovbyk abriría las opciones de salida para Etta Eyong, joven que ha arrancado bien la temporada y por el que hay interés en obtener su cesión por diferentes clubes de Primera división.