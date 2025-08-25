Buchanan iguala los registros de Mbappé

Tanto el Villarreal CF como Tajon Buchanan han comenzado la temporada de forma imparable. El club 'groguet' aún no ha recibido ningún gol en contra y ya suma seis puntos tras vencer en los dos primeros partidos de Liga. Después del 0-2 en Oviedo y la 'manita' impuesta al Girona en La Cerámica, la entidad castellonense se ha situado en lo más alto de la tabla clasificatoria, dejando grandes sensaciones en este arranque liguero.

VILLARREAL, 15/08/2025.- El defensa del Oviedo Omar Falah (d) lucha con Tajon Buchanan (i), del Villarreal, durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Villarreal CF y Real Oviedo disputan este viernes en el estadio de La Cerámica. EFE/ Andreu Esteban / ANDREU ESTEBAN / EFE

Buchanan empata con las estrellas de La Liga

Sin embargo, el Villarreal no es el único que ocupa el primer puesto en una clasificación, también lo hace Buchanan. El extremo canadiense anotó un 'hat-trick' al equipo de Míchel en el pasado encuentro, colocándose entre los grandes nombres del fútbol español. Los únicos que han sido capaces de marcar tres goles en los dos primeros partidos son el propio Buchanan y Kylian Mbappé, aunque el canadiense ha necesitado 44 minutos menos en el terreno de juego para igualar los registros del francés.

Las otras figuras con las que comparte 'top' son Lamine Yamal y Nico Williams. Los dos extremos internacionales con la selección española suman tres contribuciones de gol en estas primeras jornadas de competición liguera con un tanto y dos asistencias cada uno en su haber. Por su parte, Buchanan iguala los números de ambos 'cracks' en ese ránking, aunque las tres contribuciones del de Brampton son goles, pues no ha repartido aún ninguna asistencia, al igual que Mbappé.

No se conforma

Pese al gran inicio de temporada, el Villarreal no se conforma y sigue aspirando a cotas más altas. Marcelino García Toral ha pedido otro refuerzo para la parcela ofensiva y el club está tratando de cerrar la próxima incorporación. Como indica el periodista Sacha Tavolieri, el 'submarino amarillo' está a punto de conseguir la cesión de Artem Dovbyk, procedente de la AS Roma. Las negociaciones por el pichichi de La Liga 23/24 están avanzadas y el Villarreal incluiría la posibilidad de adquirir al ucraniano una vez finalice el préstamo.