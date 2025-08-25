El Villarreal firma el mejor arranque goleador de su historia

El Villarreal, que suma siete goles en las dos primeras jornadas de Liga, ha firmado de esta manera el mejor arranque anotador de su historia en Primera división. El conjunto castellonense goleó al Girona por 5-0, con un triplete del canadiense Tajon Buchanan, en La Cerámica tras haberse impuesto en el estreno liguero al Oviedo en el mismo escenario por 2-0.

Estos siete tantos son el mejor registro a estas alturas y superan el anterior récord que estaba en cinco dianas que había alcanzado el equipo en otras cuatro ocasiones. La primera vez que sumó cinco tantos en las dos primeras jornadas fue en la temporada 2001-2002, más tarde repitió en la 2013-2014, 2019-2020 y la última vez en la 2022-2023. Además es la tercera ocasión en la que mantiene su portería a cero en el arranque liguero. Las dos anteriores fueron en la 2021-2022 y en la 2022-2023.

Exhibición en la Cerámica

El submarino amarillo confirma sus buenas sensaciones en este arranque de campeonato. Un hat-trick de Tajon Buchanan, un tanto de Pepe y otro de Rafa Marín ponen el colofón a una extraordinaria tarde de fútbol en el Estadio de la Cerámica. El conjunto groguet se ha impuesto con claridad en ambas áreas, dejando cinco goles a favor y ninguno en contra.