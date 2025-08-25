El Villarreal y el PSG muy cerca de un acuerdo por el traspaso de Arnau Tenas

Queda exactamente una semana para que se cierre el mercado de fichajes. Y según ha informado ‘El Periódico Mediterráneo’, Arnau Tenas está muy cerca de ser traspasado al Villarreal CF. El portero catalán tiene contrato con el PSG hasta junio de 2026 y el precio de la operación rondará los cinco millones de euros. El jugador firmará un contrato de cuatro temporadas con el ‘Submarino Amarillo’.

Hasta ahora, el conjunto parisino quería renovar al medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024, siendo clave en la final contra Francia con ocho paradas y una asistencia. Finalmente, parece que pondrá rumbo al equipo dirigido por Marcelino García Toral.

Arnau Tenas celebra el gol de Camello en los JJ.OO. / EFE

Petición de Marcelino

La llegada de Tenas al conjunto de los ‘Groguets’ cumple con la petición de Marcelino. El entrenador asturiano pedía a un portero para hacer competencia al portero titular en las dos primeras jornadas de liga, Luiz Júnior. El Villarreal ha tanteado varios nombres para hacerle competencia al portero brasileño desde el principio del mercado. El primer nombre que surgió fue Kepa Arrizabalaga que venía de una muy buena temporada con el equipo dirigido por Iraola, pero el vasco eligió el Arsenal. Además, otro de los nombres fue la vuelta de Jorgensen en formato de cesión. Aunque, el danés no es titular en el conjunto dirigido por Enzo Maresca, seguirá esperando su oportunidad desde el banquillo. Finalmente, parece que el hombre que intentará quitarle el puesto de portero titular será el exjugador del FC Barcelona Arnau Tenas. No obstante, todo apunta a que Diego Conde saldrá del Villarreal después de perder la titularidad a mediados de la temporada pasada. El equipo que se ha interesado en el exportero del Leganés ha sido el RC Celta, para hacerle competencia a Radu.

Últimas Temporadas del catalán

En las últimas temporadas, el portero del PSG apenas ha contado con minutos. Desde que fichó en 2023 por el equipo parisino tan solo ha disputado ocho partidos. Pero a pesar de que no han contado con tiempo de juego, fue el elegido en la portería para disputar los Juegos Olímpicos de París de 2024, ganándole la titularidad al actual portero del FC Barcelona Joan García. Aunque no haya disputado muchos minutos, el catalán ha conquistado varios títulos con el PSG. Entre ellos la Champions League, dos ligas y dos copas de Francia.