Renato Veiga: "Me han demostrado que me quieren aquí"

Renato Veiga es el fichaje más importante del Villarreal CF en lo que va de verano. El central portugués ha llegado a La Cerámica a cambio de 24,5 millones de euros, convirtiéndose en el segundo traspaso más caro de la historia del club. Se trata de una incorporación que muestra claramente las intenciones de la entidad castellonense: el objetivo es llegar lo más lejos posible en las tres competiciones que disputarán durante esta temporada.

Este martes, Veiga ha sido presentado oficialmente como nuevo futbolista del Villarreal y ha comparecido ante los medios por primera vez como jugador 'groguet' junto al presidente del club, al cual ha agradecido por la "confianza" y el "esfuerzo" que ha hecho para su llegada. "Los compañeros y el staff me han recibido muy bien, es un club muy grande que tiene de todo. Me ha transmitido un mensaje de ser un club muy familiar, hay mucho amor por el club", ha indicado sobre sus primeras sensaciones como jugador del Villarreal.

Las razones del fichaje

También ha explicado las razones sobre por qué ha fichado por el Villarreal, aunque ha especificado que no era necesario que le "convencieran mucho": "Conocía el Villarreal y es un club muy grande. Me han presentado un proyecto increíble y me han demostrado que me quieren aquí". Muestra de ello es que actualmente el Villarreal es el líder de La Liga; no obstante, Veiga ha tratado de rebajar la 'euforia', pues es "el segundo partido aún" y "siempre hay lugar para la mejora".

Renato Veiga posa con su nueva camiseta / Villarreal CF / X

En relación con su forma de jugar, el luso ha dejado algunos detalles sobre sus características: "Soy un central zurdo, polivalente, agresivo y rápido. En el campo se ven las cualidades", ha enumerado. Pese a señalar que se siente más a gusto como defensa central, ha hecho gala de su polivalencia y ha afirmado que puede jugar en la demarcación que necesite Marcelino, ya que no le son ajenas las posiciones de lateral izquierdo o de centrocampista defensivo. Sin embargo, ha confesado que tiene "muchas cosas a mejorar", aunque considera que está "en el sitio oportuno".

Una curiosidad

Finalmente, Renato Veiga ha comentado una curiosidad sobre él, el exjugador del Chelsea FC habla siete idiomas: "Me gusta mucho aprender las lenguas, hablo muchos idiomas y también me sirve para integrarme más rápido si sé la lengua del país", ha confirmado.