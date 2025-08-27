Arnau Tenas ya está en Vila-real y Yeremy ultima su marcha al Crystal Palace

El guardameta español Arnau Tenas ya está en Vila-real, para formalizar y cerrar su fichaje por el equipo que castellonense para las próximas cuatro temporadas; mientras que el extremo internacional español Yeremy Pino ultima su salida al Crystal Palace, tras el acuerdo alcanzado entre ambos clubes.

El portero ha llegado esta mañana a primera hora a la Ciudad Deportiva del Villarreal, después de que este martes se cerrara un acuerdo por 2,5 millones por su traspaso con el Paris Saint Germain. A lo largo del día se cerrarán los trámites finales, por lo que se espera que hoy miércoles se anuncie oficialmente su fichaje y que se incorpore ya a los entrenamientos este jueves.

Más fichajes

Esta no va a ser la única incorporación que se pueda dar en el Villarreal, ya que también se espera para mañana jueves la llegada del delantero canadiense Tani Oluwaseyi, quien firmará por las próximas cinco temporada, tras haber acordado el club castellonense y el Minnesota United su traspaso por 8 millones de euros.

Además, en las próximas horas, el Villarreal podría anunciar la salida del extremo canario Yeremy Pino al Crystal Palace inglés, ya que ambos clubes tienen un acuerdo firmado, al que solo le faltarían los trámites finales para anunciar el fichaje.