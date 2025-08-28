El futuro de Raúl Albiol, muy cerca de Italia

Raúl Albiol está muy cerca de cumplir su deseo de regresar a Italia, país en el que pasó seis años como jugador del Napoli. Ha sido también este periodo de tiempo, seis temporadas, el que ha pasado en el Villarreal hasta su salida del club el día 1 de julio, y que le ha servido para convertirse en leyenda del club groguet. Pero ahora, su carrera en el terreno de juego no ha terminado, y el nuevo reto que le espera parece estar en Pisa, según informan desde el Diario As.

El equipo de la ciudad, recién ascendido a Serie A, le tiene preparado un contrato hasta 2026, es decir, hasta el final de este curso, para que el defensor contribuya con su veteranía a la lucha por la permanencia que vivirá el equipo. Además, el contrato tendría la opción de renovar el vínculo por una campaña más si es que así lo desean todas las partes. En caso de llegar, uno de sus compañeros será Juan Cuadrado, que ha llegado este verano desde la Atalanta, y su nuevo entrenador será Alberto Gilardino, delantero campeón del mundo con Italia en 2006.

Sueño cumplido

Hablando de entrenadores, las últimas noticias de Albiol llegaron tras una entrevista para Corriere dello Sport en la que el central habló de su relación con Marcelino: "Quiero dejar una cosa clara desde el principio: no fue por lesión ni por ningún problema físico. El entrenador me dijo que no jugaría más. Y no por mi rendimiento, sino por motivos personales". Más allá de estos problemas, el ex de Valencia CF o Real Madrid también habló de su futuro, y de un anhelo que está punto de ser realidad: "Mi familia y yo tenemos un sueño: terminar nuestra carrera en Italia".

Albiol celebra un gol con el Nápoles. / EFE

Su último año en Italia

La última temporada de Albiol en la liga italiana fue la 2018/2019, y estuvo marcada por una lesión. El de Vilamarxant comenzó el año siendo titular indiscutible en el Napoli de Carlo Ancelotti, sin embargo, un contratiempo en la rodilla le hizo pasar por el quirófano, perdiéndose hasta 26 partidos entre su club y la selección española. Tras ello, y aunque volvió a tiempo para jugar las últimas fechas del campeonato doméstico, en el verano de 2019 se producía su salida hacia el Submarino Amarillo por 4 millones de euros.