Fernando Roig: "Sabíamos que íbamos a tener rivales complicados"

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, comentó, tras el sorteo de la Liga de Campeones, que tenía asumido la dificultad que iban a presentar la mayoría de los rivales en la primera fase de la competición, con cuatro clubes que ganaron el torneo en el pasado.

"Esto es la Champions y ya sabemos que estamos entre los mejores equipos de Europa. Estamos orgullosos de estar entre los 36 mejores e ilusionados por hacer bien las cosas. Sabíamos que te íbamos a tener rivales complicados, nos ha tocado los equipos que nos han tocado y vamos a afrontarlo contentos por estar aquí", apuntó.

El dirigente apuntó que "tenemos mucha ilusión, estamos muy contentos con la plantilla que estamos formando, y creo que llegamos en un buen momento para el club. Me imagino que a Marcelino le habrá gustado, pero sabemos que son todos complicados y que tendremos que pelear en cada partido".

Sobre la inminente salida del internacional español Yeremy Pino informó que "estamos negociando, y está apunto de cerrarse el traspaso al Crystal Palace, quedaban pocos años de contrato tenía una buena oferta y al final hemos tomado la decisión que era buena para las tres partes".

Por su parte, Miguel Ángel Tena, director deportivo del club, señaló que "para nosotros es un éxito estar entre los mejores de Europa, creo que este es un año histórico".

"Estamos contentos con el sorteo, ya que sabíamos que nos íbamos a enfrentar a grandes rivales. Para la afición creo que puede ser muy bonito, ya que vamos a recibir a tres campeones de Europa en el estadio: City, Juve y Ajax".

Tena recordó, además, que para el Villarreal "es muy especial uno de esos ocho partidos, ya que podremos recibir al City en el que está Rodri, uno de nuestros canteros que ha llegado a ser balón de oro. Es un jugador muy querido por nosotros como club y por toda la afición, por lo que recibirlo en el estadio con el City es una fiesta".

Sobre el mercado de fichajes apuntó que el club trabaja en la llegada "de más jugadores, pero ahora mismo quedan pocos días y estamos centrados en trabajar lo mejor posible. Intentamos aspirar a los mejores jugadores, pero a partir de ahí el mercado dirá lo que podemos firmar".