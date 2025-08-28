Oficial: Arnau Tenas, nuevo portero del Villarreal CF

El Villarreal CF tiene un nuevo inquilino en su portería. Arnau Tenas firma por el Submarino Amarillo procedente del PSG hasta 2029 y refuerza una posición que el club priorizó fortalecer a principios de verano. Luiz Júnior y Diego Conde, al que se le busca salida en los últimos días de mercado, serán a priori sus compañeros bajo palos, al igual que su llegada tiene la intención de elevar el nivel de la portería de La Cerámica, donde sus características, su juventud y su proyección han convencido a una dirección deportiva que con su fichaje cumple uno de sus objetivos pendientes en el presente mercado de traspasos.

COMUNICADO OFICIAL

El Villarreal CF y el Paris Saint Germain han alcanzado un acuerdo de traspaso por Arnau Tenas, que jugará en el conjunto groguet durante las cuatro próximas temporadas, hasta junio de 2029.

Arnau Tenas Ureña (Vic, Barcelona, 30 de mayo de 2001) es un joven portero que se distingue por sus extraordinarios reflejos y una rápida reacción ante disparos de corta distancia. Además, destaca por su buen manejo del balón con los pies.

El guardameta catalán se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona, donde brilló como uno de los cancerberos más prometedores del fútbol español. En marzo de 2019, con tan solo 17 años y aún siendo juvenil, debutó con el FC Barcelona B.

Su gran desempeño en el filial culé despertó el interés de los grandes clubes de Europa y en 2023 el Paris Saint Germain se hizo con sus servicios. En el conjunto francés, ha ganado seis títulos, entre ellos, la Champions League, aunque no ha contado con la participación deseada.

Entre los principales logros de Arnau Tenas, destaca el oro olímpico conseguido en las últimas Olimpiadas de París 2024, en las que fue el portero titular de aquella histórica selección, y la consecución del Europeo Sub 19 con la Selección Española en 2019. El joven cancerbero catalán ha sido un habitual en las categorías inferiores del combinado nacional español, llegando incluso a formar parte de la convocatoria de la Selección Española absoluta en 2022, tras subir de la Sub-21 por la ausencia de un compañero.

¡Bienvenido, Arnau!