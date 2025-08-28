El Villarreal recibirá al Manchester City como rival estrella en la Champions League

El Villarreal CF afronta una temporada ilusionante con el regreso a la UEFA Champions League. Eso sí, el cuadro amarillo se encuentra con una competición completamente distina a la que dejó en la 2021/2022 cuando alcanzó las semifinales frente al Liverpool y se quedó a un paso de jugar por el título. Esta será la quinta edición de la Liga de Campeones que jugarán los groguets.

En este caso el cuadro amarillo volverá a disfrutar de la máxima competición europea por todo lo alto tras un sorteo duro. Los amarillos tendrán por delante rivales de la talla del Manchester City, la Juventus, el Tottenham, el Borussia Dortmund o el Bayer Leverkusen. El conjunto inglés visitará La Cerámica junto a la Juventus y, por ejemplo, los duelos contra los dos equipos de la Bundesliga serán en Alemania o contra el Tottenham en Londres.

Ahora el Villarreal CF disputará dos partidos más en la Fase Liga de los habituales seis que se disputaban en la Fase de Grupos con 8 grupos divididos en cuatro equipos. Así pues el cuadro de Marcelino García Toral jugará cuatro partidos en La Cerámica y otros cuatro lejos de Vila-real. Los ochos encuentros que jugará el Villarreal corresponden a dos equipos por bombo, los amarillos estaban encasillados en el 2

Villarreal - Girona. / EFE

Estos son los equipos a los que se enfrentará el Villarreal CF en la Champions League

Bombo 1: Borussia Dortmund (V) - Manchester City (L)

Bombo 2: Bayer Leverkusen (V) - Juventus (L)

Bombo 3: Tottenham (V) - Ajax (L)

Bombo 4: Pafos (V) - Copenhagen (L)

Local (L) - Visitante (V)