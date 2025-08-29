El Villarreal CF tiene nuevo delantero: Tani Oluwaseyi

El Villarreal CF ha hecho oficial su octavo fichaje del verano. Los de Marcelino llevaban un tiempo sondeando el mercado en busca de un refuerzo en la delantera, y el elegido ha sido finalmente Tani Oluwaseyi. El ariete canadiense llega desde el Minnesota United de la MLS en una operación que se ha cerrado en 8 millones de euros. Ahora, con el futuro de Etta Eyong en el aire, el técnico asturiano tiene otro activo más en el puesto de '9' para mantener el buen inicio de liga que están viviendo.

Segundo canadiense del club

Con el anuncio de Oluwaseyi, el delantero pasa a ser el segundo canadiense en la historia del club, y lo más curioso es que el primero será su compañero. Y es que, tras llegar cedido la temporada pasada procedente del Inter de Milán, el conjunto 'groguet' ha pagado 9 millones de euros para incorporar a Tajon Buchanan de forma permanente. Además, con un hat-trick en el encuentro ante el Girona en la pasada jornada, el atacante ha comenzado con el pie derecho en el campeonato doméstico.

Más nombres para la delantera

Aunque Tani llevaba un tiempo sonando como el más próximo a llegar, más de un nombre ha estado en el radar del Villarreal para la demarcación de ariete. Uno de los que parece descartados es Artem Dovbyk, futbolista de la AS Roma, quien fue pichichi de LaLiga en la temporada 2024/25 por delante de Alexander Sorloth, cuando el noruego aún jugaba en La Cerámica. Por otro lado, el último en sumarse a la lista de candidatos ha sido Georges Mikautadze, delantero georgiano del Olympique de Lyon.

Tani Oluwaseyi / Villarreal CF

De momento, el que ha llegado es Tani, y lo hace como una de las sensaciones de la pasada campaña en la Major League Soccer. Con 10 goles y 8 asistencias en 24 encuentros en la liga estadounidense, el canadiense buscará trasladar sus cifras a España y a la mayor competición continental de clubes, la Champions League, en la que el Villarreal ya conoce sus rivales para la fase de liga.