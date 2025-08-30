El Villarreal, a un paso de igualar su récord histórico de victorias

Mañana puede ser un día para el recuerdo en Villarreal. El conjunto dirigido por Marcelino García Toral visita al Celta de Vigo en Balaídos con el fin de seguir prolongando su buen inicio en la nueva temporada de la competición liguera. El 'submarino' quiere brindarle a su afición una nueva victoria que les permita mantenerse en el primer puesto de la tabla de LaLiga EA Sports 2025/26. De ser así, el club valenciano igualaría su récord histórico de victorias consecutivas.

El Villarreal, tras arrollar al Girona en una exhibición futbolística de una de sus nuevas caras, Tajon Buchanan, quien sumó su primer hat-trick como groguet, tratará de extender su buena dinámica en estas primeras fechas de la nueva campaña. En frente estará el 'EuroCelta', cuyo comienzo en la competición no ha sido el mejor. El equipo de Claudio Giráldez ha sumado dos puntos en tres partidos: una derrota y dos empates; por lo que sumar en casa es una prioridad para los celestes.

Marcelino, a punto de batir un nuevo récord en Villarreal

Marcelino García Toral quiere seguir ensalzado su figura como técnico del 'Submarino'. El entrenador asturiano está a una victoria de conseguir igualar un récord en el banquillo groguet. El ex del Valencia CF ya ha hecho historia en el club amarillo. Y es que es el técnico con más victorias de la historia del club, con un total de 125.

En el partido ante el Celta, el Villarreal luchará por una victoria que siga avalando la trayetoria del asturiano como líder del equipo valenciano. En el caso de que el conjunto groguet sume de tres en el estadio Abanca Balaídos, Marcelino se quedará a un paso de batir un nuevo récord en su carrera: el equipo igualará su récord histórico de victorias en Primera División, las nueve que consiguió el equipo en la fase final de la temporada 2006/07, que concluyó como subcampeón de la máxima categoría del futbol español, y la conseguida en el estreno de la 2007/08.

A día de hoy, el 'Submarino Amarillo' encadena ocho victorias consecutivas teniendo en cuenta los últimos seis encuentros de la temporada 2024/25 y las dos primeras jornadas de la 2025/26, ante el Real Oviedo (2-0) y el Girona (5-0). De vencer ante el Celta, el equipo de Marcelino igualará la hazaña alcanzada por Pellegrini.