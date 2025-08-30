El Villarreal quiere continuar líder a costa de las dudas del Celta

El Villarreal, sólido líder de LaLiga española y único equipo que todavía no ha recibido ningún gol, examina las dudas del 'EuroCelta', castigado en este arranque de curso por su fragilidad defensiva.

El equipo de Claudio Giráldez todavía no ha ganado. Dos puntos de nueve posibles son un pobre bagaje para un equipo que mantiene el bloque del curso pasado y que el pasado miércoles mejoró notablemente su imagen en la segunda parte del duelo ante el Betis, aunque fue incapaz de doblegar al equipo verdiblanco.

A eso se une que ha perdido fiabilidad en Balaídos. Las Palmas, Espanyol y Rayo Vallecano puntuaron en el estadio celeste en el tramo final del curso pasado y Getafe (0-2) y Betis (1-1) ya lo hicieron en este campeonato.

Incapaz de mantener su portería a cero en las tres primeras jornadas, sostenido en ataque por el veterano Iago Aspas, el Celta necesita un triunfo para disipar sus dudas antes de afrontar dos salidas consecutivas a los campos de Rayo y Elche.

El once de Giráldez es una incógnita. El técnico celeste sorprende cada jornada con muchos cambios en su equipo. De momento, pese al irregular arranque, es fiel a su filosofía de tener a todos los jugadores enchufados.

El capitán Iago Aspas y Marcos Alonso, suplentes antes el Betis, apuntan nuevamente al equipo titular, en el que podría entrar Javi Rueda después de brillar ante el conjunto verdiblanco.

El Villarreal, por su parte, llega a Vigo en un gran momento de forma tras dos victorias y el liderato en la tabla clasificatoria, lo que certifica las aspiraciones de los amarillos en esta temporada.

El equipo de Marcelino afronta su primer partido a domicilio de la temporada sumergido en la vorágine del mercado de fichajes, en el que ha perdido a uno de sus futbolistas titulares como es Yeremy Pino, traspasado al Crystal Palace; mientras que ha incorporado futbolistas como Arnau Tenas o Tani Oluwaseyi, que podrían entrar en la lista para este partido.

Siguen de baja los lesionados Willy Kambwala, Logan Costa y Gerard Moreno, así como el delantero internacional español Ayoze Pérez, del que el técnico Marcelino anunció en su rueda de prensa que estaría en la lista, pero ha sido baja de última hora.

Alineaciones probables

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Marcos Alonso; Javi Rueda, Moriba, Beltrán, Mingueza; Aspas, Jutgà o Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Villarreal: Luiz Júnior, Mouriño, Foyth, Rafa Marín, Cardona; Parejo, Pape Gueye, Buchanan, Moleiro; Nicolas Pepe y Etta Eyong

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité Andaluz).

Estadio: Balaídos

Hora: 17:00