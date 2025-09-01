¡Etta Eyong se despide del Villarreal!

Las últimas horas de mercado acostumbran a ser frenéticas y este año no iba a ser distinto. Uno de los nombres propios, por la cantidad de pretendientes que concentra, es Etta Eyong, joven delantero del Villarral, aunque todo apunta a que no permanecerá en el Submarino Amarillo por mucho tiempo.

Incluso antes de que su marcha se haga oficial, el futbolista ha compartido un mensaje de despedida en redes sociales. "Gracias, fue una gran aventura en este club. Guardaré excelentes recuerdos de nuestros momentos compartidos. Les deseo a todos una buena continuación. Gracias por todo durante este año de convivencia y apoyo. Me voy con emoción pero estoy seguro de que nuestros caminos se volverán a cruzar. Gracias Groguets", recita la carta del delantero.

Media liga le pretende

Barça, Betis, Real Sociedad, Valencia... casi todos los equipos de LaLiga han preguntado por Etta Eyong. También el Levante UD, de quien se ha asegurado en las últimas horas que había logrado la cesión del futbolista en estos últimos días de mercado. En un giro insperado de fin de mercado, todo apunta a que el futbolista se marcha traspasado al club granota, que no se hará con el cien por cien de los derechos del jugador. Movimiento muy ambicioso del Levante, que incorpora a un jugador con capacidad de ser muy diferencial en Primera, como ya ha demostrado en La Cerámica.