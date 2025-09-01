Marcelino iguala la mejor racha sin perder de su segunda etapa en el Villarreal

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, equipo que con su empate ante el Celta (1-1) acumula nueve partidos sin perder en LaLiga, ha igualado de esta manera su mejor racha sin conocer la derrota desde que volviera al banquillo castellonense hace un par de campañas. El técnico asturiano asumió la dirección del banquillo villarrealense a mediados de la temporada 2023-2024, tras su primera etapa entre 2013 y 2016, y en este tiempo nueve partidos sin perder ha sido su mejor registro.

Actualmente el equipo no pierde desde que el pasado 23 de abril cayera en Balaídos ante el Celta por 3-0 y acumula nueve partidos sin conocer la derrota: seis del final del curso pasado y tres de la presente campaña.

La actual racha comenzó con seis triunfos consecutivos en el final de la campaña pasada como local ante Espanyol (1-0), Osasuna (4-2), Leganés (3-0) y Sevilla (4-2) y a domicilio contra Girona (0-1) y Barcelona (2-3) mientras que el curso actual arrancó con victorias en casa frente al Oviedo (2-0) y el Girona (5-0) y un empate contra el Celta (1-1) a domicilio. Un registro que iguala al que consiguió el preparador asturiano en la temporada 2023-2024 cuando también encadenó 9 choques sin perder entre las jornadas 21-29.

Aquella racha se truncó con una derrota ante el Atlético por 1-2 en La Cerámica en el mes de marzo. Sin embargo, sus números actuales quedan aún lejos de su mejor registro al frente del Villarreal y que se sitúa en 14 partidos consecutivos sin perder. Cifra que alcanzó hace una década, 2015-2016, entre las jornadas 13-27.