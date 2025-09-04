HISTORIA
Marcelino amplía su leyenda amarilla
El entrenador asturiano del Villarreal CF firma tres de los cinco mejores arranques ligueros del Villarreal
EFE
El técnico Marcelino García ha firmado tres de los cinco mejores arranques de LaLiga para el Villarreal CF, tras la disputa de las tres primeras jornadas de campeonato.
El Villarreal suma siete puntos tras tres jornadas de competición, lo que supone uno de los mejores arranques de curso, que incluso pudo mejorar, ya que en la última jornada el Celta le empató en el tiempo de prolongación.
De haber ganado este partido, hubiera igualado el arranque de la temporada, 13-14, en la que sumó los tres como victorias con Marcelino también en el banquillo y que es el mejor registro histórico.
Histórico Pellegrini
Los siete puntos actuales, igualan los logrados en los tres primeros partidos de las temporadas 24-25, 22-23, 15-16 y 08-09, dos e los cuales los logró con Marcelino en el banquillo, y los otros dos restantes con Unai Emery y con Manuel Pellegrini.
En todas las temporadas en las que Villarreal ha logrado estos registros, ha acabado la competición siempre dentro de puestos europeos.
