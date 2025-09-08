Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Villarreal CF

El partidazo de la jornada 4 de LaLiga EA Sports tiene al Villarreal como protagonista. El conjunto de Marcelino García Toral, una de las sensaciones de la actual Primera División, se desplaza al Riyadh Air Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid, en un partido donde las dinámicas se verán en el terreno de juego y en el que el resultado que se dé determinará hacia dónde navegará cada uno. El submarino amarillo, pese a ello, viaja a Madrid convencido de sus posibilidad y con la sensación de que pueden aprovechar el mal momento de los colchoneros.

El verano en la parte rojiblanca de la capital empezó siendo ilusionante después de que el Atlético sacare la cartera e hiciese una inversión millonaria para revolucionar el equipo, en cifras que oscilan los 150 y los 200 ‘kilos’ y con fichajes que han despertado mucha ilusión como el de Jonny Cardoso o el de Álex Baena, ex futbolista del Villarreal, que causará baja después de operarse recientemente de apendicitis. No obstante, los resultados son preocupantes en el Atlético de Madrid: dos empates y una derrota es el balance de un equipo llamado a desafiar a FC Barcelona y Real Madrid, pero que, de momento, está muy lejos de hacerlo.

Sin miedo a por el Atlético

Sin embargo, el Villarreal vive una situación diferente. Y eso que, en su último partido, se le quedó la espina clavada del empate contra el Celta en el último suspiro, pero sus 7 puntos de 9 posibles le dan la sensación de que van por buen camino. Y más, después de cómo se reforzó en los últimos coletazos del mercado de fichajes, con la guinda de Georges Mikautadze a cambio de 25,5 millones de euros que lo convierten en el más caro de la historia del club amarillo. Pese a ello, no es el único gran fichaje que han hecho los groguets en el mercado de verano. Nombres como Retano Veiga, Arnau Tenas o Santiago Mouriño elevan el rendimiento de un Villarreal que va con todo a por esta temporada. Para ver todo lo que suceda, el Atlético de Madrid-Villarreal, encuentro de la jornada 4 de LALIGA EA Sports, se podrá ver a través de Movistar+.