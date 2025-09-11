Solomon: "Soy israelí y estoy orgulloso de serlo, pero vengo para jugar al fútbol"

El nuevo jugador del Villarreal CF Manor Solomon, natural de Kfar Saba (Israel), dijo en su presentación, preguntado por las protestas contra el equipo israelí en 'La Vuelta', que él está orgulloso de su nacionalidad, pero que ha llegado al club para jugar al fútbol.

En octubre de 2023, Hamas atacó con misiles Tel Aviv y otras ciudades de Israel. Aquel primer día de conflicto, se reportaron 350 muertos israelíes y 313 palestinos que fallecieron tras la represalia del ejercito de Israel. Además, los terroristas de Hamas secuestraron de entre el horror que crearon en un festival de múscia a 251 personas, alrededor de 45 siguen vivas, aunque ministerio de Defensa de Israel sospecha que unas 25 puedan estar muertas.

La respuesta del gobierno israelí, en casi dos años de invasión en la Franja de Gaza y Cisjordania, ha sido la de causar terror y destrucción generando más de 64 000 muertes, una mayoría de ellas, niños y menores de edad. El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por "crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra" cometidos desde el inicio del conflicto. Ninguno de los dos dos pueden viajar a 125 países firmantes del Estatuto de Roma. La ciudadanía internacional ha incrementado sus manifestaciones de repulsa a una reacción israelí que no se detiene. En este contexto, desde hace varios días, las protestas de denuncia del genocidio que está sufriendo el pueblo de Palestina se han acrecentado en la carrera ciclista. Y por ellas fue preguntado Salomon.

"Sé que hay protestas, especialmente, en España. Estoy aquí para jugar a fútbol, no para hablar de política. Soy israelí. Estoy orgulloso de serlo y siempre será así. Pero estoy aquí para jugar a fútbol", señaló en declaraciones a los medios Solomon, que es internacional absoluto con su selección.

Partido contra su exequipo

El jugador llegó al Villarreal en los últimos minutos del mercado de fichajes cedido por el Tottenham, al que se medirá la semana que viene en el estreno en la Liga de Campeones. "Estoy contento de estar en el Villarreal. Todo pasó al final. No lo esperaba. Sabía que querían ficharme, pero se hizo al final. Quiero demostrar mi calidad y ver a la afición en el estadio y hacerles felices vistiendo esta camiseta", apuntó.

"Estuve en Londres hace 10 días allí. Ahora voy a ir a jugar con el Villarreal. Así funciona el mundo del fútbol. Un día estás allí y al siguiente estás en el rival. Estoy feliz por estar aquí. Será un gran reto para mí y para el equipo también. Tengo ganas de empezar la Champions bien y ojalá podamos conseguir una victoria contra el Tottenham", apuntó Solomon, que admitió que se trata de un tema algo "loco".

Contacto con Marcelino

"Hablé con Marcelino, pero no sobre el Tottenham. Quizá después del partido ante el Atlético. Es un gran entrenador y lo sabrá mejor que yo sobre ellos. Primero tenemos que jugar contra el Atleti, que es un gran rival y será un gran reto. Tenemos muchas ganas de jugarlo y luego ya jugaremos contra el Tottemham. Es un gran desafío. Ya veremos lo que pasa", deslizó.

El centrocampista apuntó que quiere aportar su "calidad, regate, goles y asistencias". "Quiero contribuir ofensiva y defensivamente. Quiero ofrecer algo distinto para el equipo desde ya, pronto y hacerlo bien", señaló.

Deseoso de aprender español

Solomon admitió que debe mejorar su castellano. "Es importante aprender la lengua del sitio donde juegas. Puedo entenderlo, pero es difícil para mí hablarlo. Es importante hacerlo para adaptarse y quiero hacerlo en unas semanas o meses. Después del inglés, en Israel estudiamos el español", aseguró.

Respecto a su adaptación, admitió que se trata de una "nueva liga" para él y que es "una de las mejores" del mundo. "Todo el mundo mira LaLiga. El Villarreal y otros equipos, cuando yo era pequeño los miraba. He jugado en la Champions con Shaktar. Echo de menos el sentimiento de jugarla y tengo ganas. Es un gran reto. Una gran oportunidad. Y todo niño sueña con jugar esta competición", concluyó.