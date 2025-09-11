El Villarreal presenta a los últimos 4 fichajes

El Villarreal CF ha celebrado este jueves la presentación oficial de los últimos cuatro refuerzos groguets: Tani Oluwaseyi, Arnau Tenas, Manor Solomon y Georges Mikautadze. El acto, celebrado en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica, ha sido encabezado por el consejero delegado de la entidad, Fernando Roig Negueroles.

El mandatario amarillo ha dado la bienvenida a los nuevos fichajes y les ha deseado suerte en su nueva etapa como futbolistas amarillos. De Tani Oluwaseyi ha destacado su capacidad goleadora y presencia física, mientras que sobre Manor Solomon ha elogiado su desequilibrio desde la banda. También ha ensalzado las virtudes de Arnau Tenas como guardameta, antes de describir a Mikautadze como un "futbolista callejero", que enamorará a la afición.

Tani Oluwaseyi: "Quiero jugar al máximo nivel"

El delantero canadiense se ha mostrado ilusionado por su llegada al Villarreal, por poder jugar en el fútbol español y en la Champions League: "Siempre he querido jugar al más alto nivel y ahora ha llegado el momento. Sé lo que puedo dar tanto en La Liga como en la Champions".

Además, Oluwaseyi ha señalado que su adaptación está siendo positiva: "Me ha ido bien hasta ahora. Pude entrenar con el equipo e incluso jugar contra el Celta antes de ir a la selección. Tengo muchas ganas de afrontar este desafío y de ayudar al equipo".

Manor Solomon: “Quiero ofrecer mi calidad y ayudar con goles y asistencias al equipo”

El atacante israelí ha compartido su felicidad por jugar en el Submarino: "Estoy contento de estar aquí. No esperaba llegar aquí, pero por suerte se hizo al final del mercado. Quiero demostrar mi calidad y ver a la afición en el estadio y hacerles felices vistiendo esta camiseta".

Solomon ha afirmado que está preparado para aportar su calidad al equipo: "Quiero ayudar con goles, asistencias y desequilibrio. Mi idea es sumar ofensiva y defensivamente. Me gustaría ofrecerle al equipo algo distintos y hacerlo lo antes posible".

Arnau Tenas: "Es un gran reto y me voy a dejar la piel"

El guardameta catalán ha subrayado que su incorporación al Submarino es un gran reto en su carrera: "Siempre me han gustado los desafíos, las cosas difíciles. Creo que es un paso muy importante para mí. Tengo ganas de jugar aquí y ser importante en este club. Quiero ayudar en todo lo que sea y me voy a dejar la piel por este gran club".

Tenas también ha afirmado que la competencia en la portería es más que positiva para los intereses del equipo: "Es una competencia sana, en la que nos fijamos en los aspectos positivos de nuestros compañeros y mejoramos como jugadores. En general, creo que tenemos muy buen grupo y el día a día es magnífico".

Georges Mikautadze: "Vengo al Villarreal a conseguir grandes cosas"

El atacante georgiano ha reconocido que está motivado por su fichaje por el Submarino: "He venido aquí para lograr grandes cosas y espero que valga la pena. Tengo muchas ganas y expectación de la temporada que viene. Siempre he dado lo mejor de mí y aquí voy a hacer lo mismo".

Mikautadze cree que puede adaptarse bien al campeonato: "Es una liga que me ha gustado siempre y tenía ganas de jugar en ella. Creo que, por mis cualidades, puedo rendir bien y que con este equipo va a salir todo bien".