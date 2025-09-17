Nueve jugadores del Villarreal debutaron ante el Tottenham en la Liga de Campeones

El partido entre el Tottenham y el Villarreal de este martes en la Liga de Campeones supuso el debut en la máxima competición europea de nueve jugadores del equipo 'groguet', más de la mitad de los futbolistas que usó Marcelino García Toral en la derrota por 1-0 en Londres.

Los debutantes fueron el guardameta Luiz Júnior, protagonista involuntario del partido al marcarse en propia puerta el único tanto del choque; los defensas Santiago Mouriño y Sergi Cardona; el centrocampista Santiago Comesaña así como los atacantes Nicolás Pépé, Ayoze Pérez, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze e Ilias Akhomach.

Seis de estos nueve futbolistas ya pertenecían a la disciplina villarrealense, en concreto Luiz Júnior, Cardona, Comesaña, Ayoze. Akhomach y Pépé, mientras que de los recién llegados los únicos sin experiencia en Champions eran Mouriño, Moleiro y Mikautadze. Los otros siete jugadores que participaron en el encuentro ya sabían lo que era jugar la Liga de Campeones.

Los centrocampistas Tomas Partey y Dani Parejo son con 45 y 42 duelos, respectivamente, los que más experiencia atesoran en la actual plantilla en esta competición y les siguen Manor Solomon con 19. Los defensas Juan Foyth y Pedraza suman 11 encuentros de Champions cada uno. Foyth y Pedraza son junto con Parejo y el lesionado Gerard Moreno los únicos que habían participado, con la camiseta del Villarreal, en la Liga de Campeones. Todos ellos estaban en la plantilla de la última participación en la temporada 2021-2022.