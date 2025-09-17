Thomas Partey se declara inocente de violar a dos mujeres

El exfutbolista del Arsenal, Thomas Partey, actualmente en las filas del Villarreal CF, se declaró inocente de violar a dos mujeres en la vista ante los tribunales en Londres, tal y como informa el diario británico 'The Independent'. Cabe recordar que el centrocampista está acusado de cinco cargos por presunta violación contra dos mujeres, así como de supuesta agresión sexual a una tercera.

Los delitos que denuncian las mujeres ocurrieron, presuntamente, entre 2021 y 2022, tiempos en los que Partey defendía la camiseta del Arsenal después de haber sido vendido por el Atlético de Madrid por 50 millones de euros.

En la declaración, Thomas tan solo habló para confirmar su nombre,la fecha de su nacimiento y declararse inocente de los cargos en la breve audiencia a la que asistió en el Tribunal de la Corona de Southwark en la mañana de este miércoles.

Más de un año hasta el juicio

Lo que ha trascendido también es la fecha en la que será juzgado. La fecha del juicio en el Tribunal Superior será dentro de poco más de un año, el 2 de noviembre de 2026. Por lo tanto, el centrocampista podrá cumplir su contrato -expira el próximo 30 de junio- como jugador del Villarreal sin que haya una sentencia firme contra él.

Esta última comparecencia de Thomas Partey se ha producido un día después de haber jugado contra el Tottenham este martes en la Champions League. Los amarillos perdieron por la mínima en Londres tras un gol inicial -minuto 4- de los Spurs en una desafortunada acción del portero Luiz Júnior. Partey actuó en la recta final del duelo, al entrar en el minuto 78 en el lugar de Santi Comesaña.

El juez Christopher Hehir concedió a Partey la libertad bajo fianza con las mismas condiciones que en una audiencia anterior: no puede contactar con ninguna de las tres mujeres y debe notificar a la policía cualquier cambio de domicilio permanente o viaje internacional. "Entiendo que es un tiempo considerable (2 de noviembre). Como comprenderá, los tribunales de la Corona tienen una enorme acumulación de trabajo, lo que significa que los juicios tardan mucho en llegar", le comentó el juez.