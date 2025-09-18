Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Villarreal CF continúa trabajando sin su capitán, Gerard Moreno

El equipo amarillo jugará sin apenas descanso este sábado contra Osasuna después de las derrotas ante el Atlético y el Tottenham

El entrenador el Villarreal, Marcelino García Toral, en el estadio del Tottenham / EFE

El Villarreal CF ha empezado este jueves a preparar el partido ante el Osasuna del próximo sábado en el estadio de La Cerámica, tras haber disputado este martes partido de Liga de Campeones en Londres, en una sesión en la que no ha participado el delantero Gerard Moreno pero sí el centrocampista Thomas Partey.

Partey no regresó con el equipo a España tras jugar contra el Tottenham, ya que compareció este miércoles por la mañana en el tribunal de Southwark, en el sur de Londres, ante el que se declaró no culpable de los delitos de violación y agresión sexual de los que le acusan tres mujeres y cuyo juicio se celebrará el próximo 2 de noviembre.

Gerard, un retraso controlado en su vuelta

El que sigue fuera de los entrenamientos es el delantero Gerard Moreno, quien se esperaba que estuviera recuperado tras este parón, pero que sigue todavía trabajando al margen del grupo.

El Villarreal contará con dos días de trabajo para afrontar el partido ante Osasuna, un periodo en el que el técnico debe decidir si por primera vez en esta temporada hace rotaciones tras jugar dos partidos consecutivos de máximo nivel, como son los del Atlético de Madrid y el Tottenham, en apenas cuatro días.

