El Villarreal firma su mejor arranque liguero de la década

El Villarreal, que se impuso al Sevilla en el Sánchez Pizjuán por 1-2 en Liga, ha conseguido firmar su mejor arranque liguero de la última década tras sumar trece de los primeros dieciocho puntos en juego.

El conjunto castellonense, que ocupa la tercera posición del campeonato tras Real Madrid y Barcelona, selló su triunfo con un gol de Solomon en el tramo final del partido después de que el sevillista Sow hubiera igualado la ventaja inicial conseguida por Oluwaseyi.

Además de la victoria ante el conjunto hispalense, el Villarreal se ha impuesto en este arranque al Girona (5-0), Oviedo (2-0) y Osasuna (2-1) en La Cerámica. mientras que a domicilio cayó ante el Atlético (2-0) y firmó tablas frente al Celta (1-1).

Precedentes

Para encontrar un inicio liguero mejor hay que remontarse al curso 2015-2016 cuando el equipo era dirigido también por su actual técnico, Marcelino García Toral, y fue capaz de acumular 16 puntos en las primeras seis jornadas. En aquella ocasión, el balance fue de 5 triunfos y un empate con 12 goles a favor y 4 en contra.

La lista de resultados entonces fue la siguiente: como local se impuso al Espanyol (3-1), Athletic (3-1) y Atlético (1-0), mientras que a domicilio venció al Granada (1-3) y Málaga (0-1) y firmó tablas con el Betis (1-1). Desde entonces había conseguido, como mucho, once puntos a estas alturas y lo había hecho en 3 de las últimas 5 campañas: temporadas 2020-2021, 2022-2023 y 2024-2025.

Además, las 12 dianas anotadas hasta el momento solo han sido superadas en una ocasión y fue en el curso 2019-2020 cuando acumuló 13 tantos en las primeras seis jornadas.