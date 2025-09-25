Nico Williams, sin tiempo para llegar el sábado a La Cerámica

El jugador del Athletic Club Nico Williams sigue entrenando al margen del grupo dentro del proceso de recuperación de la lesión muscular que se produjo el pasado día 7 en el Turquía-España y todo apunta a que será también baja en el encuentro del sábado en La Cerámica frente al Villarreal.

El extremo internacional se ejercitó junto a su hermano Iñaki, Oihan Sancet, Aymeric Laporte, Gorka Guruzeta, Alex Berenguer, Aitor Paredes y Mikel Jauregizar en uno de los campos colindantes al que ocupó Ernesto Valverde.

Nico y sus siete compañeros entrenaron a menor ritmo que el resto de futbolistas que participaron en el encuentro liguero frente al Girona, un grupo que el técnico completó con los canteranos Adrián Pérez, Endika Buján, Ibon Sánchez, Eñaut Lete, Xabi Irurita, Eder García e Iker Monreal, este último convocado por primera vez por Valverde el pasado martes.

Camino de cinco partidos KO tras la lesión con la Selección

En cuanto a Nico, de confirmarse la más que probable baja en Vila-real, sería el quinto partido que se pierde el pequeño de los Williams tras los del Alavés, Valencia y Girona en Liga y el debut en Liga de Campeones contra el Arsenal. Cuatro partidos saldados con tres derrotas del Athletic y un empate, el del martes en San Mamés ante el colista.

El Athletic realizará este viernes el último entrenamiento antes de viajar a tierras castellonenses a partir de las 18.00 horas, una hora después de la rueda de prensa previa que ofrecerá Valverde. El partido se jugará el sábado en el estadio amarillo a partir de las nueve de la noche.