Manor Solomon se pierde el partido contra la Juventus por cuestiones religiosas

El Villarreal CF iniciará su camino en Champions como local sin la presencia de Manor Solomon. El futbolista amarillo anunció en redes sociales su ausencia por cuestiones religiosas debido a la festividad judía del Yom Kipur, conocido como el día de la expiación, del perdón, ayuno y rezo, en busca del perdón divino, que se celebra diez días después del año nuevo judío.

El atacante lo comunicó en la mañana del Villarreal-Juventus en sus redes sociales. "Lamentablemente no podré jugar esta noche debido a una festividad judía. Le deseo lo mejor al equipo", indicó de cara a una cita en la que el conjunto dirigido por Marcelino García Toral buscará quitarse la espina que lleva clavada desde su amargo debut en competición continental ante el Tottenham, donde un gol en propia de Luiz Junior a las primeras de cambio supuso la derrota amarilla en Londrés.

Además de ser el día de la expiación, del perdón, ayuno y rezo, en busca del perdón divino, que se celebra diez días después del año nuevo judío, el Yom Kipur elimina actividades relacionadas con los placeres físicos y el trabajo, motivo por el cual Manor Solomon no se vestirá de corto esta noche tras haber rendido favorablemente en sus primeros partidos con el Villarreal.

Racha interrumpida

Tras no participar ante el Atlético de Madrid, debutó contra Osasuna repartiendo una asistencia, marcó una semana después el gol del triunfo frente al Sevilla y salió de titular contra el Athletic Club. Ahora Solomon no podrá mantener un dinámica ascendente por cuestiones religiosas.