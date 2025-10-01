El Villarreal ya sabe lo que es ganar a un 'miura' europeo como la Juventus

Esta noche del miércoles, 1 de octubre, no es una noche cualquiera. Es el regreso de la ilusión, de la tensión, de las mejores batallas y de su afición: es la vuelta de la Champions League a La Cerámica tres años después. Los aficionados 'groguets' vuelven a su casa a revivir de cerca otro día especial en la máxima competición europea. A pesar de no empezar de la mejor forma posible, tras caer derrotado en su debut ante el Tottenham, los de Marcelino han logrado uno de los mejores inicios ligueros: ocupa la tercera posición tras cinco victorias, un empate y una derrota en siete encuentros. Un arranque prácticamente perfecto para una temporada que se vislumbra ilusionante e histórica para el club.

El Villarreal CF quiere mostrar una imagen sólida y competitiva, con un rendimiento continuo en las tres competiciones, alejada de altibajos por la gran cantidad de partidos concentrados en el calendario. Para ello, han armado un equipo preparado para afrontar cualquier encuentro, cualquier imprevisto, y para mirar a la cara a gigantes europeos que se le presenten. Asimismo, la rápida integración de los nuevos, unido a la consagración de los ya conocidos y la amplia profundidad de plantilla, le dan un plus de calidad al equipo. Su objetivo es claro: afianzarse entre los mejores equipos españoles esta temporada y dar un paso al frente en Europa. No será fácil, pero bajo las órdenes del técnico asturiano, el submarino amarillo está mostrando una imagen férrea y convincente, con jugadores que han dado un paso al frente, y con la aspiración de ser un equipo difícil de batir, especialmente en casa.

Una hazaña memorable ante "la Vecchia Signora"

Antes del inicio del encuentro entre el Villarreal y la Juventus, hay que recordar el último precedente entre ambos clubes en la Champions League. La hemeroteca no miente, y en estos casos es bueno recordarla para revivir una de las mejores campañas del conjunto 'groguet'. Nos remontamos a la temporada 2021-2022. El equipo, liderado por Unai Emery, lejos de ser favorito, alcanzó los octavos de final de la máxima competición europea. Eso sí, esa sinergia, de afición ilusionada y equipo altamente competitivo, estaba preparada para entrar al 'ring' de la Champions y pelear contra cualquier rival y todos los asaltos que hiciese falta. Y así lo hizo. En el partido de ida, aquel 22 de febrero de 2022 en La Cerámica, el equipo mostró una versión sólida y desafiante, que ya vislumbraba que este era el año de conseguir cosas grandes. El encuentro terminó con empate 1-1 tras la rápida reacción del conjunto amarillo ante el tempranero gol de Dušan Vlahović. El resultado, más favorable para la "La Vecchia Signora", no condicionó en nada al rendimiento y a las esperanzas de la afición, al revés, fue un aliciente más para demostrar de qué pasta estaba hecho este equipo. La efectividad, la valentía y la contundencia de los de Emery aplastaron a la Juventus por 0-3 en tierras italianas. En los últimos compases del encuentro, Gerard Moreno, Pau Torres y Arnaut Danjuma completaron una goleada histórica. Una global de 4-1 que reafirmaba las altas pretensiones que tenía el Villarreal y su afición para esa temporada.

Manu Trigueros, Gerard y Capoue celebran con la afición el pase a cuartos tras la victoria en Turín. / EFE

Una campaña europea para la historia

Pero su paso por la Champions League aquella temporada no tendría su fin allí. El conjunto 'groguet' aún daría que mucho que hablar. El sorteo no favoreció al Villarreal, ya que le tocó en cuartos de final a otro trasatlántico europeo como es el Bayern de Múnich. Aun así, el objetivo era el mismo: mostrar al mundo de lo que eran capaces, y su enorme potencial. El 6 de abril de 2022 se consagró otra noche mágica en La Cerámica. El equipo amarillo tumbó de forma clara a los bávaros por 1-0, con ocasiones manifiestas de gol para ampliar el resultado. La vuelta, en el inferno de Múnich, tampoco enfrío las aspiraciones y la buena dinámica de los de Emery. Un gol de Samu Chukwueze en los últimos compases del partido dejó helado a todo un Allianz Arena, cuyo resultado significaba avanzar a la siguiente ronda y ampliar su gesta inolvidable. Aquella contra, aquel tanto del delantero nigeriano supuso el pase a las semifinales de la Champions League. Otro gigante europeo que sucumbía ante un equipo indestructible, pero sobre todo, competidor. No obstante, el sueño terminaría ante otro coloso: el Liverpool. El Villarreal cayó derrotado en ambos encuentros ante el conjunto inglés, y ponía fin a una racha y a la ilusión de todo un pueblo orgulloso de los suyos. La ida en feudo 'groguet' terminó con victoria 2-3 de los de Jürgen Klopp, y la vuelta con derrota por 2-0, con un global de 5-2.

El disparo de Alberto Moleiro que abrir el marcador ante el Athletic Club / EFE

Por ello, y teniendo en cuenta estos precedentes tan impresionates, este equipo de Marcelino quiere consolidarse entre los mejores cuatro españoles (objetivo no alcanzado aquella temporada) sin descuidar LaLiga, y afrontar estos siete partidos europeos sin temor, con valentía y con la confianza de demostrar que este equipo sí puede competir al máximo nivel y vencer (como ya demostró en aquella campaña histórica) a los más grandes. Hoy es la noche para eso, para volver a mandar un mensaje optimista y convincente. Y que mejor, que seguir soñando hoy en su fortín, con su gente, rodeado de aquellos que quieren revivir una noche legendaria.