Parejo: "Somos humanos, pido perdón. He fallado un balón y nos han metido gol"

Dani Parejo dio la cara tras su error en el pase que provocó el tanto de Francisco Conceição, que puso el 1-2 en el marcador de La Cerámica, aunque los groguets consiguieron empatar en los últimos minutos para rascar un empate (2-2). El jugador del Villarreal asumió su responsabilidad en las declaraciones posteriores al encuentro: "Estoy un poco jodido por la jugada y mi balón perdido. Esta forma de jugar nos da mucho más de lo que nos quita, pero somos humanos. Pido perdón a los compañeros, ha sido un balón perdido y un gol".

No obstante, el error ante la Juventus no frena al exjugador del Valencia CF, que insiste en que seguirá jugando de la misma forma, que es la que le ha llevado a ser el jugador que ha sido. "Siempre daré la cara, pediré el balón y quizás lo pueda volver a perder, pero lo volveré a hacer porque es mi personalidad y por eso me han traído aquí. En todo caso muy orgulloso de la remontada del equipo", afirmó Parejo.

El centrocampista tenía el balón en el centro del campo, y dio un pase atrás relativamente sencillo hacia su compañero Renato Veiga, pero la potencia con la que envió el esférico no fue la ideal y el delantero portugués de la Juventus lo interceptó, generando un contragolpe frenético que él mismo finalizó con un golazo para confirmar la remontada del equipo italiano en Vila-real. Al finalizar el partido, muchos aficionados groguets criticaron a Parejo por esta acción, achacándole su pasividad y su parsimonia a la hora de generar el juego desde el centro del campo, algo que los aficionados del Valencia recordarán, puesto que más de una vez le pasó algo similar en Mestalla.

Confianza de Marcelino

El de Coslada sigue siendo de la confianza del técnico Marcelino García Toral, que sigue apostando por él en sus alineaciones con el Villarreal, aunque esta temporada tiene mucha competencia en la medular con jugadores como Thomas Partey, Pape Gueye o Santi Comesaña, por lo que está jugando menos. Eso sí, el Villarreal, al jugar tres competiciones, hace rotaciones y todos acaban participando, motivo por el cual Parejo fue titular en la Champions.