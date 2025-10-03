El fenómeno Mikautadze ilusiona a los 'groguets'

El fenómeno Mikautadze ya está aquí, y La Cerámica lo huele, lo siente y lo celebra. Tras anunciarse el fichaje del delantero georgiano por 30 millones de euros (el más caro de su historia), si las expectativas ya eran altas, ahora, con sus goles e impacto en el ataque del equipo, aún más. El ariete de 24 años ha caído de pie en Villarreal, no solo por lo que implica su incorporación —capacidad goleadora, velocidad y desborde—, sino también por su carisma y la pretensión de que no es un jugador cualquiera: es un 'killer' que puede marcar una época con el submarino amarillo. Es decir, como dicen los jóvenes hoy en día, tiene un 'aura' especial. En Georgia lo conocen a la perfección, y ya saben lo que significa e implica tener al georgiano en la delantera, y lo ha demostrado en repetidas ocasiones. En sus 39 partidos oficiales con su selección, ha anotado 21 goles y repartido 3 asistencias. Pero, sin duda, donde demostró sus galones fue en la Eurocopa de 2024, un escaparate mundial clave para mostrarse al mundo del fútbol. Ese mismo año, firmó tres dianas y una asistencia, y se consagró como una de las sensaciones del europeo, aunque posteriormente cayera eliminado en octavos de final ante la imbatible y campeona selección española.

Asimismo, sus imponentes números con el Olympique de Lyon vislumbraban su enorme potencial, su olfato goleador y su carácter diferencial en el juego del equipo. Su zona preferida, el área, la domina completamente, aunque sus habilidades técnicas le dan opción de adoptar un perfil más colaborativo como mediapunta y/o la verticalidad por las bandas. Esa polivalencia y determinación ofensiva es la que necesitaba Marcelino García Toral, especialmente si va a competir en tres competiciones, y con la exigencia que supone jugar contra los más grandes en la Champions League. Destaca su gran año en tierras francesas, donde, en 47 encuentros, anotó 17 goles y dio 9 pases de gol. Sus números avalan la gran capacidad del atacante para ser decisivo en el transcurso del partido. Esta temporada no será menos, y más rodeado de jugadores de primer nivel como Pépé, Buchanan, Moleiro..., entre muchos otros. Ese plus de calidad en la faceta ofensiva ya lo tiene el técnico asturiano, quien confío en él desde el primer momento.

El estreno goleador de Mikautadze con el Villarreal CF / LaLiga

Impacto inmediato

George Mikautadze ha respondido... y con la contundencia esperada. Desde su aterrizaje a La Cerámica —hace apenas un mes—, el delantero georgiano es uno de los puntuales en la delantera 'groguet'. En sus seis primeros partidos con la elástica amarilla ha marcado dos tantos —uno de ellos el pasado miércoles contra la Juventus en Champions League— y repartido una asistencia. Concretamente, en su segundo partido de LaLiga, anotó su primera diana en esta competición durante la victoria por 2-1 ante el Osasuna en casa. Su buena sintonía con el resto de sus compañeros se empieza a notar, especialmente con los atacantes, quienes ya le buscan en el área. Su impacto ha sido inmediato, y esto solo acaba de empezar. Además, a sus 24 años, su margen de crecimiento y mejora es elevado, lo que supone una revalorización creciente si continúa en su buena dinámica y con un rendimiento regular en el Villarreal. De hecho, en la última actualización del valor de mercado del portal estadístico Transfermarket, Mikautadze ha alcanzado los 30 millones de euros, ocho más desde su llegada al submarino amarillo.

Más allá de lo futbolístico, su profesionalidad, entrega y lucha constante enamoran a la afición 'groguet'. El georgiano sabe lo que es trabajar para conseguir sus éxitos, y a eso ha venido: a pelear por este escudo y a ser determinante con sus goles y asistencias en el juego del equipo. Pero, sobre todo, hay un detalle muy importante que ha encandilado a la La Cerámica: recorrerse las calles de Villarreal para conocer a su pueblo, a los suyos, a sus costumbres y a hacerse fotos con sus aficionados como uno más. Un sintoma inequívoco de sus ganas de integrarse y de su cercanía con la gente que le apoya cada fin de semana. Un gesto llamativo, pero noble y necesario para romper esa barrera jugador-afición que cada vez es más amplia. Los caminos entre Villareal CF y Mikautadze se unieron no de forma transitoria, sino para crecer y hacer historia juntos. Un refuerzo de élite.