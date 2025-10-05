El Villarreal CF alcanza el mayor número de internacionales de su historia

El Villarreal CF no deja de crecer a pasos agigantados. Prueba de ello es su gran rendimiento nacional y europeo, combinado con su buena salud económica/financiera, lo que le convierten en uno de los mejores escaparates españoles para cualquier futbolista de primer nivel que desee desarrollarse, progresar y competir al máximo nivel. La mayoría de ellos son futbolistas jóvenes con un potencial enorme y una revalorización creciente que ha dado en los últimos años unos ingresos económicos importantes a la entidad, especialmente con sus delanteros. Este año, más allá contar con este perfil de jugadores entre sus filas, los de Marcelino García Toral están inmersos en una temporada ilusionante para los 'groguets', con la dificultad que conlleva competir en tres competiciones (LaLiga, Copa de Rey y Champions League), pero con la valentía y la esperanza de pelear por conseguir grandes cosas. Tanto es así que, para esta ardua temporada, el submarino amarillo ha completado incorporaciones de élite para fortalecer todas sus líneas, aportar polivalencia y doblegar posiciones para disponer de una plantilla profunda y altamente competitiva.

Por ello, uno de los aspectos claves que evidencian el calibre de sus efectivos son los múltiples jugadores internacionales con sus selecciones que están a las órdenes del técnico asturiano. Concretamente, son 11 los futbolistas que se marcharán en este nuevo parón de selecciones en octubre, una cifra sin precedentes. Este dato marca un nuevo récord histórico del Villarreal, ya que nunca había superado este número a lo largo de su historia. Una muestra más del potencial tanto defensivo como ofensivo que albergan los amarillos en su equipo. Además, este dígito ascendería hasta los 14 jugadores si se cuenta a los lesionados Ayoze Pérez (España) y Logan Costa (Cabo Verde), y a Juan Foyth (Argentina), que sí estuvo en la pasada convocatoria de septiembre.

Y es que, los de Marcelino cuentan con 14 extranjeros entre sus filas, es decir, un 52 % de los 27 jugadores que integran la plantilla. Sin duda, otra demostración más de que para crecer y contar con los mejores jugadores hay que salir al mercado internacional, donde se encuentran perfiles diferentes, contrastados y a la altura de la máxima exigencia. Pero la clave de todo es la seguridad financiera de la que dispone este Villarreal. Un equipo saneado que dispone de un fondo económico que, después de hacer las cosas bien, te facilita... y mucho en las transacciones económicas, en los traspasos y en poder optar por conseguir refuerzos importantes.

Los jugadores del Villarreal CF celebrando uno de los goles / LaLiga

Un récord inédito de internacionales

En cuanto a los 11 jugadores internacionales convocados con sus selecciones para este nuevo parón de selecciones encontramos a los ya conocidos Buchanan, que se marcha con Canada para disputar los amistosos ante Australia y Colombia; Pape Gueye (Senegal), Nicolas Pépé (Costa de Marfil) e Ilias Akomach (Marruecos) para jugar las eliminatorias de la Copa del Mundo; y Pau Navarro, que se encuentra jugando el Mundial Sub-20 con España. A estos jugadores se suman las nuevas incorporaciones: Buchanan y Oluwaseyi (Canada), Thomas Partey (Ghana), Solomon (Israel), Mikautadze (Georgia / juega el sábado contra España), Renato Veiga (Portugal) y Mouriño (Uruguay) jugarán sus respectivos compromisos en las eliminatorias para la clasificación al Mundial 2026.

Con toda esta extensa lista de futbolistas convocados con sus selecciones, el Villarreal ha superado el registro más importante logrado en la temporada 2010-2011, en una convocatoria del mes de mayo de 2011 en la que se computaron 10 internacionales. Entre ellos estaban Marco Rubén y Musacchio (Argentina), Rossi (Italia), Nilmar (Brasil), Altidore (EE.UU), y la amplia representación española con cinco jugadores como Bruno Soriano, Borja Valero, Joan Capdevila, Santi Cazorla y Carlos Marchena.

Georges Mikautadze celebra su gol ante la Juventus / Villarreal CF

Una revalorización de clase mundial

Tener a toda esta amplia lista de jugadores dentro del equipo, con esa juventud, alineado con el rendimiento sobresaliente de las últimas temporadas, implica, inevitablemente, una revalorización de muchos de ellos. Asimismo, la presencia en sus selecciones es clave para mostrarse al mundo y continuar con su crecimiento en un contexto diferente, pero que extiende la marca Villarreal a nivel internacional. Según la última actualización de los valores de mercado del portal estadístico "Transfermarket", 15 jugadores de 27 totales han visto una crecida considerable en sus precios. Entre ellos, los más destacados son Mikaudatze (30 millones de euros / +8M), Pape Gueye (25 millones de euros / +10M), Santiago Mouriño (10 millones de euros / +7M), Renato Veiga (25 millones de euros / 7M), Juan Foyth (15 millones de euros + 5M) y Luiz Junior (10 millones de euros / +5M).

Esto no es más que otro de los motivos que avalan la gran plantilla que ha confeccionado este año el cuadro dirigido por Marcelino. Una fusión de calidad + profundidad y proyección + experiencia. Todo ello, se está viendo reflejado en el desempeño del equipo que, tras ocho jornadas, ha ganado cinco partidos, anotado 14 goles y ocupa el tercer puesto de la clasificación detrás de Barcelona y Real Madrid. Esta es una de esas campañas donde puedes volver a escribir un nuevo capítulo en la historia 'groguet'. La ilusión es máxima. Su afición quiere soñar, quiere competir contra los más grandes y quiere disfrutar de su Villarreal en la cúspide, en lo más alto del ámbito nacional y europeo. Y con esta plantilla, numerosos son los argumetos para competir sin temor ante cualquiera.