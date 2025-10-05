Villarreal clama por el 'atraco' del Real Madrid

Una vez más y ya van tantas que son imposibles de enumerar, el Real Madrid recibió ayuda del árbitro para ganar un partido. Esta vez su víctima fue el Villarreal CF, que cuajó una actuación muy seria en el Santiago Bernabéu y le cortaron las alas con decisiones incomprensibles y que, sobre todo, jamás se pitarían en caso contrario.

Para empezar, el equipo blanco se puso 2-0 gracias a un penalti vergonzoso en el que Vinícius se tiró a la piscina como un nadador profesional. Como de costumbre, su antideportivo comportamiento le dio resultado porque el colegiado, el madrileño -sí, madrileño nacido en Madrid y criado en Madrid toda su infancia y adolescendia, madrileño... madrileño, tanto como el paseo de la Castellana, Chueca o el Santiago Bernabéu- Guillermo Cuadra Fernández picó en el anzuelo y señaló el camino de los once metros.

No conforme con esta decisión, cuando el Villarreal redujo distancias y se acercaba peligrosamente a por los puntos en el Bernabéu... El todavía madrileño Cuadra Fernández decidió expulsar de forma más que rigurosa a Santiago Mouriño por una falta en la disputa de balón con un Vinícius que, otra vez, exageró como él sabe para forzar la roja de su rival.

Indignación

Las reacciones no tardaron en llegar por parte de los afectados. Santi Comesaña fue el primero a pie de campo. "¿El penalti? Tiene que ser algo más, solo hay que ver como se tira [Vinicius]....". "Igual que la expulsión", añadió. "Si ya es difícil ganar en el Bernabéu, con este tipo de cosas...", expuso el centrocampista. En redes sociales su compañero Juan Foyth explicó que no hablaba del arbitraje por miedo a sanciones.

Santi Comesana of Villarreal CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Villarreal CF at Santiago Bernabeu stadium on October 04, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 04/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Y precisamente para evitarlas, pero dejar patente su descontento, Marcelino García Toral se expresó en sala de prensa en los siguientes términos: "Aunque me hagáis 200 preguntas del árbitro, no voy a hablar, no me corresponde», ahondó antes de señalar: «Que haya tantas [preguntas], algo raro pudo pasar, ¿no?", dijo. Y recalcó: "No me ha gustado nada el arbitraje, eso es diferente". "No digo que haya influido en el resultado: no he dicho que no era penalti, que la amarilla no era...", siguió el preparador del Submarino. "Tampoco hubo el mismo rasero para uno y otro equipo en las amarillas, pero no tenemos nada que decir contra eso, es así", había comentado antes.